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台股上漲168.66點 三大法人買超106.78億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意。 （聯合報系資料庫）
台股示意。 （聯合報系資料庫）

台股今（3）日開高走高，再收復萬七關卡，終場收17,084.2點，上漲168.66點，成交量3,320.14億元，三大法人買超106.78億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超17.26億元，投信賣超7.98億元，自營商買超（合計）132.03億元，其中自營商（自行買賣）買超60.29億元，自營商（避險）買超71.74億元。

台股今日以16,946.71點開出，盤中最高達17,103.73點，盤面上由AI相關概念股、貨櫃股等領漲，長榮（2603）除息後拉出第二根漲停，萬海（2615）盤中填息，明日將除息的陽明（2609）衝上漲停收盤，另外，光寶科（2301）、建準（2421）、合勤控（3704）、星通（3025）、晟銘電（3013）、映泰（2399）、訊芯-KY（6451）、高力（8996）、華電（1603）等亮燈漲停，鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）、技嘉（2376）、緯創（3231）等大漲，推升大盤走高。

台股 三大法人

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