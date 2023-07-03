嗨玩迪士尼！元富證推新戶活動抽免費門票與來回機票

新光金控（2888）旗下元富證券關注潮流趨勢掌握市場變化。今年適逢迪士尼100周年，全球粉絲期盼的百年慶典活動於世界各地熱鬧展開，元富證券亦針對新戶推出「來元富 嗨玩百年迪士尼」優惠活動。無論是開戶、存股、交易，凡於2023/7/1-9/30活動期間達成指定任務，就有機會抽中香港、東京、加州及巴黎迪士尼門票與來回機票，免費暢玩迪士尼樂園。

根據證交所最新統計，6月台股集中市場累計總開戶數達1,228萬4,035人，6月投資人開戶數年齡分布統計，40歲以下三族群6月開戶人數合計占率32.14%，較5月增加0.19個百分點，顯示台股投資人結構日益年輕化。元富證券「小資零股理財平台」，每月投資金額最低只要1,000元起即可開始存股、每筆買進手續費1元起，友善助投資人穩健致富。此外，元富證券自行研發創立「策略當沖」平台，投資人可根據自身需求和風險承受能力，選擇不同的選股策略所篩選出來的標的，系統將依據設定條件自動進出場，可避免投資人因無法時時盯盤而錯失進出場時機，輕鬆享受當沖投資樂趣。

「來元富嗨玩百年迪士尼」活動期間為2023/7/1-9/30，活動內容分為交易任務區與存股任務區，新戶成交金額折合新台幣每滿10萬元可累積1次東京、加州與巴黎來回機票與迪士尼門票抽獎機會，中獎名額共七名；存股任務區則是新戶於元富任一存股平台（小資零股理財平台、存美股、ETF存股或盤中定期定股）約定存股扣款金額折合新台幣每達3,000元，即可獲香港來回機票加迪士尼門票抽獎機會，中獎名額共五名，累積金額越高，抽獎機會越多。

元富加碼優惠不間斷，完成線上開戶交易任務再拿好禮。2023/7/1-9/30活動期間，凡經由好富投成功開立證券帳戶及銀行OU數位帳戶，即享200點LINE POINTS與新光銀提供$188現金好禮以及享有OU數位帳戶高利活儲5.88%；活動期間完成首筆電子交易(證券或複委託全商品，不含存股專案)送200元台股手續費抵用金；於任一存股平台首次新增存股專案，且扣款成功乙次即贈200元台股手續費抵用金。

活動詳情 : https://pse.is/543fsk