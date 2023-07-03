瀚亞：債券行情啟動 信用債應列核心配置

美國聯準會升息循環有望在第3季結束，債券投資價值浮現。瀚亞投信表示，因投資等級債擁有高利率、高評等及低價格等三優勢，投資人應列為第3季的核心配置；而非投資等級債在違約率偏低下也可開始建置部位，但因景氣下行風險尚未消弭，建議投資人應選相對高品質的債券作為持有標的。

瀚亞投信投資長林如惠表示，綜合各項經濟數據來看，美國可能出現季度微幅衰退，但出現大幅惡化的機率相對低，市場預期美國經濟成長有望在第3季觸底後回升。目前通膨有緩慢回落的跡象，但距離聯準會的目標仍有一段距離，且就業市場持續熱絡，今年底前降息機率偏低，但升息循環有望在第3季結束。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭表示，在經濟軟著陸且通膨回落較為明顯的情境下，預估升息終點利率來到5.5%後會停止升息，對四種債券的展望評價，公債持中性態度，而投資等級債、非投資等級債，以及新興債展望則中性偏多。

周曉蘭表示，由於投資等級債擁有優異的基本面、信評展望正向，且價格處歷史相對低點，均有助於降低經濟成長及企業獲利趨緩帶來的影響，其優質收益也有望持續吸引資金流入。

目前投資等級債的殖利率與利差均處相對高點，遠高於10年均線。周曉蘭表示， 隨聯準會結束升息後，第3季的利差可能會有較大的收窄空間，市場甚至預期下半年投資等級債利差有機會降到115bp。

受到景氣下滑影響，非投資等級債的違約率小幅度走升至3%，但仍低於長期平均。周曉蘭表示，受惠於寬鬆的利率環境、企業去槓桿化及經濟未出現明顯衰退，非投資等級債累積違約率低於前三波信用循環，惟投資人仍須留意企業債息成本上升與景氣下行對營運的影響，但整體來看，企業的財務體質已較過去更加紮實，配置上建議選取相對高品質的非投資等級債，才能達到攻守兼備的效果。

周曉蘭指出，由於信用債具有相對高的殖利率，足以平衡市場波動，對投資人而言投資效率最高，短期內可享高息、長期則有望賺價差，同時入手優質債，更能抵禦景氣下行風險。