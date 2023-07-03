證交所新CIS亮相 林修銘：將打造「TWSE」國際品牌

台灣證券交易所今(3)日啟用新企業識別系統（CIS），並啟用新的中英文slogan，邀請金管會主委黃天牧、三大公會與證券周邊單位參與觀禮，現場冠蓋雲集。證交所董事長林修銘表示，證交所將打造「TWSE」為國際品牌。

林修銘表示，證交所經歷一甲子後的新CIS發表，同時重新啟動資訊展示中心，設備、設計煥然一新，為台灣證券交易所、為台灣證券市場向前邁進；大家看到的可以只是圖形、文字，其實背後有三大意義，一是承先啟後，因證交所六十幾年作為領頭羊角色，與產業發展息息相關，一步一腳印擦亮招牌，感謝一甲子來證期會、金管會主管機關的支持與指導，也對同事們支持感謝；這幾年國際情勢改變，受疫情、通膨、科技進步等影響，產業、資本市場都產生激烈變化，證交所一棒接一棒的同仁也深刻省思如何應對，透過討論企業識別的過程，不僅是對內的共識凝聚，對外更是證交所對國際、國內的承諾。

對於新CIS，林修銘表示，首先是保留鑽石形狀，代表同仁更大的凝聚力、更強的意志力，必須像鑽石般有堅強的意志力、行動力，故保持歷屆企業文化的鑽石形狀，相信可讓證交所凝聚共識、發展更強行動力。第二是看到上下連結的環環相扣設計理念，過去也有相關理念，但透過設計師設計為更科技化，代表面對未來挑戰，證交所願意調整心態面對挑戰，相信證交所新的口號可以展現新的企業文化；而其無距離的設計概念，也是證交所希望的對外合作關係，包括與櫃買是多重次交易市場、與期交所的合作、集保提供安全無虞的後台、投保中心對投資人權益伸張，證基會培育更多人才，相關單位與證交所都是夥伴關係，有過去一起做的事、明天應該做的事、對未來應該一起擘劃。