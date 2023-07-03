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揚秦布局火鍋市場+明天除權息 股價衝上200元大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
揚秦董事長卓靖倫與連鎖餐飲集團雅茗-KY董事長吳伯超，簽署「美國區域合作戰略備忘錄」。（圖：揚秦提供）
揚秦董事長卓靖倫與連鎖餐飲集團雅茗-KY董事長吳伯超，簽署「美國區域合作戰略備忘錄」。（圖：揚秦提供）

揚秦（2755）預計9月中旬將開出集團第一家火鍋店，瞄準年產值上看400億元的火鍋市場。同時，公司也預計明日將進行除權息交易，預計每股發放1.6元現金股利、3.7元股票股利，今（3）日股價為除權息行情暖身，一路衝上200元大關，漲幅5.8%，創下歷史新高。

揚秦表示，全國早餐店店數從年初至今出現增長趨勢，主要反映國內外疫情影響式微，整體營收增長主要是因為消費人潮在疫情影響趨緩及逐步進入早午餐旺季後升溫，同時可因應市場需求適時推出新品提升商品販售，帶動營運表現。另，雙引擎品牌的「炸雞大獅」國內店數穩定增長，對整體營收帶來一定助益。

除了推出新品牌、布局新市場，揚秦海外市場拓展也有進度，暨3月份與雅茗（2726）共同簽署「美國區域合作戰略備忘錄」後，雙方團隊也逐步達成共識，並經董事會同意於美國合資成立新設公司聯手在美國地區打響台式炸雞品牌「炸雞大獅」。緊接著則會討論其他合作細節並樂觀期待美國區第一間直營店的開幕。

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