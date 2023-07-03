AI 題材走勢狂 緯穎、緯創再飆新天價

AI狂潮席捲全台，帶動台股科技族群飆漲，伺服器大廠緯穎（6669）股價連日狂漲，吸引投資人關注，今（3）日以1465元跳空開高走高，一小時內就再度衝上漲停1560元，再度刷新歷史新高紀錄，母公司緯創（3231）也同步登頂，早盤以93.6元開高後，一度拉升至97.6元，刷新歷史天價。

據了解，晶片大廠輝達（NVIDIA）日前正式推出全新HPC-AI伺服器，連帶讓AI人工智慧題材討論激增，不僅各種應用油然而生，也讓供應鏈的雲端伺服器需求暴增，市場上只要搭到相關概念的個股，股價全都跟著起飛，包括資訊服務業、雲端伺服器等類股強勢帶頭上衝。

此外，緯創將於5日進行除息交易，每股配發2.6元，發放率達64.81%，並於7月28日發放，近日外資報告齊發支持落後補漲的緯穎，也推動母公司緯創的股價衝上新高，吸引市場投資人矚目，而隨著新興5G市場進步，5G技術日益複雜，緯創也宣布決定攜手台灣大哥大合作啟動「5G專網導入古蹟智慧園區計畫」，吸引市場關注。