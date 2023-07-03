緯創除息前股價續飆天價 緯穎飆漲停創歷史新高價

本周將有多檔科技大廠及貨櫃、重量級傳產股除息，成為市場高度關注的焦點，今日除息的萬海強勢朝填息前進，陽明也大漲，搭上AI商機的緯創（3231），預計7月5日除息，每股配發現金股利2.6元，除息前股價持續創高今（3）日開高走高，盤中上漲逾7%，再創歷史天價，緯穎再飆上漲停，同步再刷新歷史新高價。

緯創將在7月5日除息，每股配發現金股利2.6元，發放率64.81%，緯創也將在7月5日啟動「天線人才培育金」計畫，另外，7月6日將啟動5G專網，導入古蹟智慧園區計畫，攜手台灣大進行合作計畫。

外資報告看好緯穎，同時也帶動母公司緯創的股價衝高，今日以93.6元開出，一度拉升至97.6元，再創下歷史新天價，盤中漲幅逾7%。

緯穎今日以1,465元開高後走高，盤中再飆上漲停1,560元，再刷新歷史新高價，緯穎衝漲停，千金股也是上漲表現，信驊、力旺、世芯-KY、創意等漲幅逾2~3%。