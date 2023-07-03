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貨櫃超酷！長榮海運再攻漲停填息率達25%、萬海一度填息96%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運示意圖。(圖：長榮海運提供)
長榮海運示意圖。(圖：長榮海運提供)

長榮海運（2603）除息後第2天依舊穩穩的邁向填息之路，今天再度亮燈漲停，填息率達25%；萬海（2615）今天接棒除息，股利5元，今天除息參考價為54元，盤中一度衝高來到58.8元，一度填息率近99%。

貨櫃三雄由長榮海運領軍除息，除息第1天就上演攻上漲停的表現，也增加投資人參與萬海、陽明海運（2609）除息想法，萬海將於7月3日除息、陽明接著7月4日除息。

法人分析，根據最新一期SCFI顯示北美線的運價已經在反彈，代表市場貨量已經在穩定回升當中，也增加投資人今天去搶貨櫃輪，推升長榮、萬海邁向填息之路，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1408美元，較前一周大漲235美元，漲幅高達20.03%；遠東到美東每FEU達2368美元，較前一周上漲美元，跌幅1.99%。

航運業界都普遍認為，不必對於市場前景過度悲觀，多家海運業者正在研擬7月旺季要開始加GRI費用；由於市場傳出IMO將於今年7月討論是否設定更嚴格的溫室氣體排放目標及減碳等議題，全球的船舶供給面仍受日趨嚴格的國際環保法規影響，要符合新環保法規，舊船必須採取降低船舶航速、或加速汰舊換新，才能符合相關法規，都將進一步影響市場供、需。

除息 長榮海運 萬海

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