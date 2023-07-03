7/3【早晨財經速解讀】蘋果市值破3兆 核心通膨下不來 本週非農是關鍵?

在大型科技股持續發威帶動之下，美股三大指數上周五（6月30日）繼續上漲，那斯達克綜合指數上漲1.4%，上半年累計上漲32%，為40年來最佳上半年表現。投資人押注接下來幾周還會上漲，因為歷史站在多頭這邊。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

大型科技股發威 寫40年來最佳紀錄

標普500指數上周五漲1.2%，上半年漲幅16%；道瓊工業指數上漲285.18點，上半年漲幅僅3.8%。費城半導體指數上周五漲1.6%，台積電ADR小漲0.3%，較台北交易溢價9.2%，上半年各漲45.1%和35.5%。

美股本周一逢美國國慶假期，將提前於下午1時收市，周三恢復交易。

上周五公布的最新支出數據為美股增添動力，5月核心物價漲幅比上月緩和，而消費者支出繼續上升。

投資人看好未來幾周會繼續上漲，他們也有理由這麼做。標普500指數過去八年的7月都是上漲，而以科技股為主的那斯達克100指數已連續15年的7月月線收紅。

從歷來走勢來看，那斯達克上半年強勁表現，預告下半年表現也會不錯。據彭博統計，當那斯達克100指數上半年上漲至少10%，下半年平均回報約為14%，但當上半年漲幅超過20%，回報會縮小至8.3%。

同時，7月也將發生足以影響市場的大事。首先是本周五的美國就業報告，投資人可藉此了解美國經濟在Fed過去一年升息5個百分點的最新狀態。

下半年緊盯六大變因

美國股市上半年勢如破竹，路透報導，下半年美股後市取決於，一，衰退到底來不來？二，通膨會降得多快？三，漲勢是否分布更廣？四，AI何時開花結果？五，脆弱的環節何在？六，股票能與債券、現金競爭？

新興國前景 投資大咖唱旺

隨著開發中國家的利率與通膨將持續下滑，從貝萊德到摩根大通等投資大咖都樂觀看待新興市場的下半年展望。高盛和花旗等券商推薦新興市場降息可作為2023年的主要投資主題。

但彭博資訊策略師也提醒，美歐英等先進央行升息循環還沒結束，可能使亞洲貨幣下半年回升的時機延後。

通膨數據是近來對新興市場前景樂觀的關鍵。日前發布的花旗新興市場通膨意外指數低於預期，為2020年中期以來僅見。

彭博經濟學家指出，新興市場的前景已比一年前更光明，歸功於先進經濟體利率將攀峰、許多新興國家利率下滑以及商品價格疲軟等三大因素，預測今年不計中國大陸的新興市場整體經濟成長率為3.3%，雖低於去年的4.6%，但平均成長率提高。

下半年油價和大宗商品 市場看空

石油輸出國組織（OPEC）本周將召開產業研討會，市場交易商普遍押注國際油價將下跌，國際油市出現逆價差，高盛、摩根大通（小摩）及滙豐控股也都看空油價，對沙烏地阿拉伯的油價反彈期望，澆了一大盆冷水。

彭博資訊策略師指出，由於美國聯準會（Fed）持續升息與經濟可能陷入衰退，大宗商品行情下半年可能持續下跌，當前的「疫後下跌趨勢」還沒結束，關鍵在於股市能否居高不下、幫助穩住商品行情跌勢。

沙國本月再減產，產量將降至每日900萬桶，為2021年6月來最少，並期望下半年石油需求回升。國際能源總署（IEA）與華爾街銀行也預期下半年需求將回升，問題在於國際油市顯然持相反看法，期貨市場出現逆價差，即近期期貨油價高於遠期，顯示交易商認為未來幾個月的石油供給，將足以因應需求且有餘。

分析師指出，更重大且廣泛的總經因素將打擊全球石油需求成長。高盛上周表示，持續升高的利率將「持續拖累」油價。小摩兩周前大砍布蘭特油價預估到每桶81美元，低於之前預期的90美元。滙豐預測下半年布蘭特油價為每桶80美元，遠低於之前預估的93.50美元。路透訪調的分析師認為，成長風險將抑制油價，下調今年布蘭特原油均價預估至每桶83.03美元，低於5月的84.73美元，本季均價估83.28美元。

特斯拉交車量創新高

特斯拉第2季總計交付了466,140輛車，較去年同期成長83%，比分析師預期還多約18,000輛。馬斯克的降價策略有助維持需求並減少庫存。Model 3和Y佔銷售額的96%。這家電動車製造商也剛在中國大陸將Model S和X的價格下調超過4.5％，但在大陸場上，仍不如亞迪。