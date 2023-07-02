台股增產業分類 想淘金…留意三原則

上市櫃產業類別明（3）日起新增綠能環保、數位雲端、運動休閒及居家生活等四類，都屬於新經濟產業類型，法人認為會吸引買盤資金進駐，但投資人選股宜留意：獲利成長性、成交量及題材性。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，集中與櫃買市場產業類別都是主管機關檢驗歸類，以當今熱門的綠能環保題材，就可能成為市場資金追逐標的。但選擇這類新增類股時，要注意成交量變化，因為這些新增產業類別過往被歸類在其他或分屬不同產業，常被忽略而成為冷門股，交易不熱絡，所以選股要注意量能變化，以免因流動性不足而遭不易進出。

雖然新增產業類別是政策根據產業新趨勢制定，但投資人還是要回歸到基本面，個股獲利成長性還是居首位，新產業獲利爆發前，可能會經歷一段奮鬥期，投資買盤可依據業績成長趨勢分批介入。