台股增四產業分類 催動買氣

臺灣證券交易所及櫃買中心對上市櫃公司產業新分類調整明（3）日起生效，法人表示，這些新增分類為國際新興產業發展趨勢，更是政府推動的重點產業，可望帶動類股買氣。

集中與櫃買市場各自新增「綠能環保」、「數位雲端」、「居家生活」、「運動休閒」四大類，櫃買中心並發布「綠能環保類指數」、「數位雲端類指數」、「居家生活類指數」等三檔新產業分類指數，並在盤中每5秒計算及公布一次。

圖／經濟日報提供

第一金投顧董事長陳奕光及統一投顧總經理廖婉婷都認為，市場資金圍繞在AI、電動車、軍工、儲能等題材之外，如今新增這類產業類別屬政策支持、又可發揮群聚效應，將開始吸引買盤關注。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，這次新增產業來自主管機關認證，不似通常要有投資人自行歸類「概念股」的作法，造成一些公司即使業績占比不高，也打著XX概念股旗號；這些新增類股的公司業績占比達一定程度，受到會計師及主管機關檢驗，才是真正的正確標的。

「綠能環保」中上市12家、上櫃12家，基士德-KY為第一上市股票，雲豹能源與泓德能源為創新板股票，原被歸類在上市其他類，不容易受到投資人關注；原也是在上市其他類的台灣鋼聯、中聯資源，獲利向來穩定，但每日成交量不大，也是不容易被投資人關注。

「數位雲端」上市有四家、上櫃13家，其中最高價的就是上市的富邦媒，最高曾衝高到2,190元，上周五收盤688元，都將帶動同類股比價效應。

「居家生活」上市有11家、上櫃17家，最高價的是上櫃的寶雅，上周五收盤592元，值得留意的是，二大超商、在上櫃的全家由貿易百貨類搬來居家生活，但上市的統一超仍留在貿易百貨類，全家股價211.5元、統一超282.5元，日後股價會不會因改類出現差異，值得關注。「運動休閒」上市有15家、上櫃有八家，由上市其他類搬來的豐泰、寶成、美利達及巨大，由上櫃搬來的大田、鉅明、愛地雅、明安，使得這個新類股特色更為鮮明。凱基投顧董事長朱晏民表示，台灣受疫情封閉影響而累積的超額儲蓄相當高，有望爆發一股消費浪潮，帶動相關類股表現。