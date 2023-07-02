高殖利率股 法人按讚

長榮海運除息首日股價直奔漲停，帶動陽明跟著走強。時間進入季第3台股除權息旺季，在大盤萬七得而復失，法人賣多於買的氛圍下，具防禦性質的高股息殖利率股成為進可攻、退可守的安全牌，同時又有三大法人買超撐腰的京元電子、大成鋼等值得留意。

台新投顧副總經理黃文清、兆豐投顧董事長李秀利等認為，美國聯邦基金利率目標區間已調升至5％～5.25％，因而挑選高股息殖利率不宜低於5%~6%，才不致被外資「嫌棄」遭到賣超。

統計上市櫃公司股息殖利率超過5%公司多達403家，當中255家還未除息，但近五個交易日三大法人買超的個股僅15檔，主因近期外資受到聯準會7月升息與否不確定性影響賣超台股。當中，獲得三大法人最多買盤的是陽明，達2.5萬張，超過3,000張還有京元電子、合晶、亞泥與大成鋼，大聯大、景碩也有2,000張以上。

值得留意的是將在4日除息的陽明，已連續第二年每股配發20元現金股利，以上周五收盤價推算，殖利率高達31.7%，十分誘人，但貨櫃輪今年業績不若去年，市場對明年配息能力感到擔憂，不排除重演長榮除息前棄息賣壓沉重，除息日逢低買盤進場的走勢，投資人可觀察明日盤面氣氛而後動。

半導體測試大廠京元電子搭上輝達A100／H100 GPU封測供應鏈題材，股價一度創下58.8元波段最高，近日逢聯電賣出持股，股價仍相對抗跌，現金殖利率亦達6.1%，主因京元電子預期今年首季是全年谷底，第2季逐漸回溫，全年呈現逐季成長，吸引外資等三大法人進場買超。

合晶近期提出未來五至七年轉型投資計畫，將於中科二林基地設立年產20萬片以上的12吋矽晶圓廠，預定8月動土，主要是呼應電動車、電網以及新能源發展的需求增加，客戶準備將生產矽基絕緣閘雙極電晶體（IGBT）採用的矽晶圓尺寸由8吋轉向12吋。合晶投資計畫受到法人買超按讚，上周五逆勢收紅，現金股息殖利率達5.2%。