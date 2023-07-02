股海自由行／台股超強 萬七築底不是做頭

6月14日美國聯準會（Fed）不升息，但去年喊水結凍的鮑爾主席一直用力喊鷹，今年7、9月還會再升息2碼，美股在端節前一周下跌，市場並不怕；上半年美國科技股領漲，6月漲幅縮水也收紅；6月15日歐洲央行（ECB）升1碼，德股6月16日創歷史新高。台股由去年10月12,629點到今年6月的17,346點，急漲4,717點，居然鮑爾威力不如法海，端節變盤只小回檔554點，台股為何超強？

5月代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額飆上3.26兆元創歷年新高，雖然貨幣供給年增率M2及MIB「死亡交叉」九個月，但差距逐漸縮小，新台幣由2月29.7貶到31.1，近八日貶3.7角，部分熱錢外流，6月外資先買後賣，累計買超仍有267億元，上半年大買3,741億元，雖不到去年外資大賣超1.23兆元的三分之一，在Fed升息近尾聲，預計外資下半年買超仍延續。

至5月底，今年以來ETF規模大增7,129億元，整體基金規模突破5.5兆元，再創歷史新高，市場「存股、存ETF」大流行，ETF規模2.89兆元，超過主動式基金2.66兆元，內資螞蟻搬象，台股自然加熱。

新台幣雖貶，但實質匯率仍比主要貿易對手國貨幣韓元強，不過差距已縮減。日圓大貶到145，為去年11月來首見，亞幣競貶拚出口，但第3季景氣也比第2季好，行情有機會。今年台股上市櫃公司現金股息逾2兆元，為史上第二高，股息再投入，加上外資買台股，內資ETF又大成長，更支持股價。萬七保衛戰是築底，而不是做頭，下一步再攻萬八，甚至只要台積電發動，不排除攻上18,619點，再創新高。

很多公司營收都還沒復甦，股價就漲翻天了，5、6月AI領軍大漲，AI浪潮的晶片製造及先進封裝是台積電獨家提供，七大客戶為蘋果、超微、聯發科、博通、高通、英特爾、輝達。能跨入AI的主要是輝達、超微、英特爾，其他資料中心也少不了用創意及世芯-KY的IP發展客製化AI晶片，這都不會「overbooking」。台積電下半年3奈米家族出貨動能轉強，第3季營收在iPhone15大單挹注下，季增至少11%，再拚600元大關。

IP股一度出現「四千金」，除了力旺、M31，只要用CoWoS先進製程，創意就一定跟著台積電賺，陸企更需要台灣IP支援自行開發晶片。以後更可能有三檔IP股維持在2,000元以上。緯創以每股1,448元，參與世芯-KY私募，雙方強強結合，緯創在電子五哥戰略地位大跳升。

今年筆電出貨恐降至1.6億台，較去年2.5億台銳減，電子五哥NB、PC都不好，一般伺服器今年也平平，緯創旗下緯穎布局雲端伺服器領域，掌握微軟、臉書Meta、亞馬遜伺服器大單，但今年EPS估77元，不如去年81元，5月營收才155億元，不到去年6月349億元的一半，這樣也能漲停頻創新天價到1,420元。

緯穎創天價代表四大意義：1.千金股帶動全體高價股向上比價；2.AI伺服器熱度擴散到一般伺服器以及相關供應鏈IP、散熱、機殼、機櫃、滑軌、電源、CoWoS設備、PCB、ABF、晶圓檢測；3.填息行情加熱，緯穎50元股息一天填完，長榮70元股息，除息第一天漲停。母以子為貴，緯創又和輝達綁很緊，AI伺服器競爭力強，緯創也飆到90元以上，頻創天價。

鴻海旗下在陸股掛牌的工業富聯（FII）衝刺AI伺服器業務，今年頻創天價，6月19日創人民幣26.47元新高，市值近新台幣2兆元，遠大於母公司鴻海的新台幣1.6兆元。輝達在美股本益比（P/E） 200倍以上，台積電還不到20倍，台股AI有過熱嗎？觀光旅遊股暑期旺季，但二年前航海王就在景氣最旺的7月初做頭，小心許多觀光股易飛網、燦星旅、夏都連漲四年，還有雄獅、鳳凰、晶華、五福連漲三年，也夠了吧？（作者是萬寶投顧董事長）