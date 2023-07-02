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隱藏版軍工股 潛力十足

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
圖／經濟日報提供
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俄烏戰事及兩岸關係緊張等地緣政治因素，推升美、台增加國防預算。高科技設備廠商中，不乏隱藏版軍工概念股，如公準、翔名，以及專業真空微波管製造商宏碩系統，都是既低調又賺錢的關鍵零組件供應商。

半導體、航太產品雙引擎助攻下，公準營運逐步升溫。今年5月合併營收1.56億元創單月歷史新高，前五月合併營收6.69億元，年增14.4%，寫同期新高好成績。

公準主要從事客製化精密模具、次系統，以及精密零組件製造及銷售。半導體產品占去年營收比重約60%，顯示器降至25%。航太產品下半年成長幅度大，出貨量仍以半導體最大。公準供應艾司摩爾（ASML）的產品約貢獻其半導體產品業績的七到八成比重，為重量級大客戶。

公準的低軌道衛星零件近年出貨美商客戶，也切入航太致動和伺服閥應用，零件用來控制飛行器上升、下降、方向等動作功能，應用於航空飛行器如飛機及無人機等。因此公準亦被納入軍工概念股，股價5月中旬以來漲幅逾三成。

半導體零組件供應商翔名，深耕精密加工技術，獲得中科院標案，被視為隱藏版軍工概念股。今年首季受半導體客戶景氣走弱影響，翔名每股稅後純益為1.36元。今年前五月合併營收7.38億元，年減6%。今年翔名除持續穩固既有市場，將積極擴展半導體其他製程產品，並邁向航太、醫療等精密加工領域，擴增產品種類。

宏碩系統定位為「微波業的好市多」，專注高真空、高電壓、高頻率、高功率等4H核心技術，早期產品應用以國防用途為主，近年來以符合軍用標準的高門檻技術拓展商用半導體領域。去年營收、毛利率、稅後純益及EPS均創史上新高。每股稅後純益3.67元，配發3.45元現金股利。

宏碩股票上櫃案已獲櫃買中心審議通過，公司積極擴大微波技術應用，朝傳產如紡織、製鞋，以及電動車相關鋰電池產業應用發展。 去年國防及商用真空微波管產貢獻營收48.8%、半導體設備零組件占40.4%，均屬於高毛利率產品，未來營運及獲利成長可期。

半導體 營收

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