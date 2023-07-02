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科技大廠除息秀 本周聚焦

經濟日報／ 記者李孟珊吳康瑋吳凱中／台北報導

股東會旺季結束，除權息旺季展開，本周計有173家上市櫃公司進行除權息，市場對科技業聚焦在鴻海、鴻準、緯創、和碩、華碩及國巨等大廠填息表現，傳產則關注萬海、陽明、裕民、保瑞、美時等航運、生醫族群。

本周科技股除息焦點在上周的飆股緯創。 緯創上周五盤中創歷史新高91元，全周大漲7.9%，將於5日進行除息，每股配發現金股利2.6元，市場預料將能輕鬆完成填息。

基本面上，緯創預期，第2季筆電、個人電腦出貨將季增雙位數百分比；顯示器方面，5月出貨85萬台，月增6.3%，年減 43.3%，第2季顯示器出貨預估將持平前季。

緯創看好全年出貨仍將逐季向上，上、下半年筆電出貨比重微調成45比55，預估全年出貨量將較去年下滑5%至10%；伺服器業務將受惠AI需求增溫帶動，旗下GPU伺服器出貨可望逐季上升。

和碩則於4日進行除息交易，每股配發現金股利4元。和碩將於第3季量產新iPhone，並於季底大量出貨，法人預期和碩營收將於第3季底開始出現明顯增幅。

和碩共同執行長鄧國彥日前指出，消費性電子、通訊事業、資訊產品等三大本業產品線下半年進入旺季，預期營運將逐季成長。新事業方面，車用領域拿下電動車新創企業客戶訂單，今年底、明年初開始出貨。

華碩亦在4日進行除息，每股配發現金股利15元。華碩因庫存清理優於預期，先前釋出第2季有機會轉盈的訊息。

華碩董事長施崇棠先前表示，今年全球經濟難以預測，充滿變數及挑戰，但華碩目標設定於下半年營運重回正軌，在下半年達成營收與獲利的年成長。

華碩預估，下半年個人電腦將有季節性需求，但全年需求仍非常疲弱。全年來看，華碩預計下半年營運將優於上半年，且優於去年同期。

國巨則在5日將進行除息，每股配發現金股利10元。針對市況，國巨董事長陳泰銘先前表示，與國巨情況類似的是日本同業，大部分生意在高階領域，所以儘管產業景氣仍在谷底盤旋，國巨依舊可以維持量能和營運績效。

關於車用布局，陳泰銘強調，現階段車用占國巨集團整體業績比重已經達到兩成，已經達標，未來若消費電子應用回溫，公司會持續維持車用占比在兩成以上的目標，且國巨也順利切入日本第一階（Tier 1）車廠客戶。

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