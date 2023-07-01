台股下半年 劍指18,500

台股上半年表現不俗，展望下半年，隨人工智慧（AI）狂潮引爆的價值重估行情啟動，加上企業獲利逐季轉佳，群益、統一、凱基、兆豐等四大本土投顧普遍看旺高點劍指萬八，甚至挑戰18,500點。

今年來隨升息腳步接近終點，加上生成式AI橫空出世，擁有完整AI伺服器供應鏈的台股表現強勁，迫使外資認錯回補，推升行情看回不回。昨天加權指數收在16,915點，累計上半年共上漲2,777點或19.6%，在全球主要股市排名前段班。

年初各家投顧原本預期台股今年走勢將呈現先蹲後跳，低點可能跌破去年10月的12,629點，高點頂多至17,000點，但AI題材引發價值重估行情，近期多家投顧陸續將高點目標調高至18,000點。

其中，最為樂觀的群益投顧董事長蔡明彥分析，在現階段利率、庫存、通膨與基期等四項重要關鍵因素展望皆偏向樂觀下，激勵資金進場做多，下半年指數可能各月漲跌交錯，加上資金行情與選舉政策行情發酵，台股高點將挑戰18,500點，若加計除息蒸發點數，早已越過萬九。

統一投顧董事長黎方國指出，雖然衰退、泡沫、高庫存、獲利下修等雜音不絕於耳，但全球經濟未見大幅衰退，企業投資與民間消費無視高利率，展現極強韌性，看好下半年企業獲利可望逐季走高，甚至開始轉向獲利上修潮，台股高點劍指萬八，明年可更上一層樓。

凱基投顧董事長朱晏民認為，上半年全球股市強勁上漲，市場對衰退疑慮消退為最大主因，短期仍有支撐股市的一些有利因素，包括美國銀行業流動性危機暫解、生成式AI帶動相關科技股的價值重估、企業獲利好轉等，上檔空間不宜預設立場，甚至有機會挑戰去年高點，但總經變數未除，逢高宜留意劇烈拉回風險。

台股收復去年跌幅的三分之二，兆豐投顧董事長李秀利表示，目前基本面明顯落後，導致評價偏高，加上貨幣政策仍未鬆綁，大盤推升動能將趨緩，所幸明年初總統大選在即，可望提供下檔有效支撐，預期下半年將呈現盤堅或高檔箱型整理的走勢。