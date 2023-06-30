櫃買中心6月30日發布2022年永續報告書

櫃買中心2022年永續報告書係依據GRI永續性報告準則(GRI Standards)及SASB(Sustainability Accounting Standards Board)準則編製，並取得第三方確信，完整呈現櫃買中心永續策略的具體績效，也針對利害關係人關注的重大議題作了充分說明，讓利害關係人及一般大眾瞭解櫃買中心永續經營的理念及推動永續發展的成效。

櫃買中心以打造綠色交易所為使命，不僅積極強化自身的永續力，也持續發揮多重影響力，推動企業及市場永續發展，透過協助上(興)櫃公司實踐各項永續政策及推出ESG相關商品等方式，引領企業及投資人共同重視永續議題並引導資金挹注永續發展與轉型，以完善永續金融生態系的運作。

櫃買中心2022年永續報告書完整呈現在市場、治理、環境、社會等四大面向的具體績效，在市場面向，櫃買中心因應綠色金融發展趨勢，適時推出創新的交易制度與商品，包括持續推出ESG相關指數並發展其商品，以及建立可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond, SLB)櫃檯買賣制度；此外，在國際疫情趨緩後，櫃買中心在2022年下半年起重啟海外實地業務推動，赴東南亞推動海外企業來台上櫃。

在治理面向，櫃買中心持續配合主管機關推動企業編製與申報永續報告書，參考國際準則規範修訂相關規章以強化永續資訊的揭露，並舉辦論壇邀請多元領域投資專家解析永續投資內涵與精髓。

在環境面向，櫃買中心配合主管機關正式啟動上市櫃公司永續發展路徑圖，修正相關規章並制定申請書件、問答集，全力協助上櫃公司推動溫室氣體盤查工作。此外，櫃買中心將環境保護融入日常營運，持續推動各項流程e化、使用綠電，以及於2022年啟動溫室氣體盤查並取得第三方確信。

在社會面向，櫃買中心不僅積極扶植社會創新企業、培育金融人才，更秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，定期瞭解相關社福與公益團體的需求，持續將資源送到最需要的人手中。

櫃買中心自2018年起定期發行永續報告書，2022年永續報告書已登載於官網的出版品( https://www.tpex.org.tw/web/about/csr/index.php?l=zh-tw )及ESG專區(https://www.tpex.org.tw/web/csr/report.php?l=zh-tw)供各界參閱。