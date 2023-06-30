快訊

PLG／執行長陳建州遭控性騷擾 攻城獅籲：以最高標準處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股今年來強彈19.65% 全球第四強

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

台股今（30）日收16,915.54點，統計今年來大盤指數上漲2,777.85點，漲19.65%，在全球主要指數中名列第四，僅次於費城半導體、那斯達克、日經225指數；法人認為，因進入除權息旺季，指數將面臨自然蒸發的壓力，在AI長期趨勢下，將是下半年首選族群，另外，觀光、綠能相關、生技、軍工股等也有機會，可在壓回時再進場布局。

台股今日開低，指數終場小跌26.76點，跌幅0.16%，收在16,915.54點，統計本周下跌288.86點，跌幅1.67%，但6月則是上漲336.58點，漲幅2.03%，統計第2季台股大盤指數上漲1,047.48點，漲幅6.6%，今年來則是大漲2,777.85點，強彈19.65%。

三大法人方面，外資本周提款598.77億元，投信也賣超33.96億元，連續第三周賣超，僅自營商站在買方，加碼台股193.05億元，三大法人單周合計賣超439.69億元。；統計6月單月外資回補274.6億元，第2季加碼買超1,505.64億元，今年來大舉回補3,747.34億元，扭轉過去3年大幅賣超窘境。

證券分析師張陳浩表示，接下來仍有多檔權值股將除權息，在除息旺季期間，大盤指數除面臨因除息而自然蒸發的壓力外，還有個股陷入貼息的壓力，不過，AI趨勢將是支撐台股表現重要關鍵，為下半年的重要動能，另外，當AI漲多休息時，包括觀光、綠能相關、生技尤其是製葯及通路股、軍工股等，都有表現機會。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周台股受國際市場影響出現回檔，且近期美股多頭攻勢熄火，加上聯準會主席鮑爾近日表示由於美國尚無法達到2%通膨目標，7月起不排除連續升息的可能，在持續升息之下將影響外資對台股的態度，另外，台股進入除權息旺季，指數將受到除息影響，目前大盤與金融、傳產指數跌破月線，僅有電子指數回升至月線之上。

孫傳恕說明，由於聯準會態度再度轉鷹，預期台股短線將維持震盪，但從歷史數據來，歷年每逢景氣衰退末跌段觸底回升時，美股往往有不錯的表現，由於經濟數據多具有滯後性，反觀股市多提前反應，預期一旦美股再次翻揚，則有利於台股與外資對台股的態度。

孫傳恕認為，即使短線面臨回檔，市場仍期待下半年台股企業獲利將由負轉正，且電子優於傳產，根據保德信預估，今年科技股獲利成長較為顯著的族群，包括光電、ASIC、矽晶圓、電子標籤等，年增幅有望達2~4成，傳產則有生技，特別是CDMO、新藥族群，獲利年增幅預期9成起跳，及觀光、餐飲、風電等，獲利年成長可望繳出5~7成的好表現，建議短期可觀察具有基本面之族群，等待逢低介入時點。

長線來看，孫傳恕強調，全球AI熱潮勢不可擋，包括高速運算、資料中心、伺服器等將貫穿今年台股全年投資主軸，在AI趨勢下，下半年相關供應鏈的營運將明顯優於上半年，並推升伺服器產業重回成長軌道。

台股 AI

延伸閱讀

三大法人賣超台股92.42億元

台股下跌26.76點 三大法人賣超92.42億元

5月份景氣燈號又見「藍」！ 專家：連續7顆…台股漲了快5千點

台股持續拉回 小心外資動向

相關新聞

台股跌26點收16,915點 上半年共漲約2,777點、漲幅19.6%

台股今(30)日有長榮（2603）等12檔股票除息交易，影響指數減少72點，長榮在盤中亮燈漲停至收盤；台股今日收盤下跌2...

6/30【早晨財經速解讀】脫鉤？蘋果股價再創史高 景氣信號燈連七藍

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周四小漲，而那斯達克100指數疲軟，在主要銀行通過美國聯準會年度壓力測試後，銀行股反彈，同時強勁的經濟數據激起了外界對聯準會進一步升息的預期。季末調倉也給股市帶來不穩定因素。

輝達帶旺的還有它們》散熱族翻身飆股還能追嗎 從技術看誰最有未來

端午連假週，資本市場上最熱的莫過於散熱族群。散熱廠廣運更連拉3根漲停，漲幅居台股之冠；再放長線來看，散熱模組廠奇鋐，今年以來股價也翻倍，突破兩百元大關，其餘健策、雙鴻、建準等散熱指標廠，股價也都於今年創新高。

台股今年來強彈19.65% 全球第四強

台股今（30）日收16,915.54點，統計今年來大盤指數上漲2,777.85點，漲19.65%，在全球主要指數中名列第...

台股下跌26.76點 三大法人賣超92.42億元

台股今（30）日呈現小幅下跌，盤中最低一度達16792.34點，大盤指數終場收16915.54點，下跌26.76點，跌幅...

食品股表現強勢 愛之味爆量逾3萬張大漲 黑松改寫近11年新高

台股今（30）日弱勢，最低一度來到16,792.34點，隨後跌幅收斂，其中食品股表現相對強勢，愛之味（1217）最高拉升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦