台股今年來強彈19.65% 全球第四強

台股今（30）日收16,915.54點，統計今年來大盤指數上漲2,777.85點，漲19.65%，在全球主要指數中名列第四，僅次於費城半導體、那斯達克、日經225指數；法人認為，因進入除權息旺季，指數將面臨自然蒸發的壓力，在AI長期趨勢下，將是下半年首選族群，另外，觀光、綠能相關、生技、軍工股等也有機會，可在壓回時再進場布局。

台股今日開低，指數終場小跌26.76點，跌幅0.16%，收在16,915.54點，統計本周下跌288.86點，跌幅1.67%，但6月則是上漲336.58點，漲幅2.03%，統計第2季台股大盤指數上漲1,047.48點，漲幅6.6%，今年來則是大漲2,777.85點，強彈19.65%。

三大法人方面，外資本周提款598.77億元，投信也賣超33.96億元，連續第三周賣超，僅自營商站在買方，加碼台股193.05億元，三大法人單周合計賣超439.69億元。；統計6月單月外資回補274.6億元，第2季加碼買超1,505.64億元，今年來大舉回補3,747.34億元，扭轉過去3年大幅賣超窘境。

證券分析師張陳浩表示，接下來仍有多檔權值股將除權息，在除息旺季期間，大盤指數除面臨因除息而自然蒸發的壓力外，還有個股陷入貼息的壓力，不過，AI趨勢將是支撐台股表現重要關鍵，為下半年的重要動能，另外，當AI漲多休息時，包括觀光、綠能相關、生技尤其是製葯及通路股、軍工股等，都有表現機會。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周台股受國際市場影響出現回檔，且近期美股多頭攻勢熄火，加上聯準會主席鮑爾近日表示由於美國尚無法達到2%通膨目標，7月起不排除連續升息的可能，在持續升息之下將影響外資對台股的態度，另外，台股進入除權息旺季，指數將受到除息影響，目前大盤與金融、傳產指數跌破月線，僅有電子指數回升至月線之上。

孫傳恕說明，由於聯準會態度再度轉鷹，預期台股短線將維持震盪，但從歷史數據來，歷年每逢景氣衰退末跌段觸底回升時，美股往往有不錯的表現，由於經濟數據多具有滯後性，反觀股市多提前反應，預期一旦美股再次翻揚，則有利於台股與外資對台股的態度。

孫傳恕認為，即使短線面臨回檔，市場仍期待下半年台股企業獲利將由負轉正，且電子優於傳產，根據保德信預估，今年科技股獲利成長較為顯著的族群，包括光電、ASIC、矽晶圓、電子標籤等，年增幅有望達2~4成，傳產則有生技，特別是CDMO、新藥族群，獲利年增幅預期9成起跳，及觀光、餐飲、風電等，獲利年成長可望繳出5~7成的好表現，建議短期可觀察具有基本面之族群，等待逢低介入時點。

長線來看，孫傳恕強調，全球AI熱潮勢不可擋，包括高速運算、資料中心、伺服器等將貫穿今年台股全年投資主軸，在AI趨勢下，下半年相關供應鏈的營運將明顯優於上半年，並推升伺服器產業重回成長軌道。