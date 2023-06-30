台股下跌26.76點 三大法人賣超92.42億元

台股今（30）日呈現小幅下跌，盤中最低一度達16792.34點，大盤指數終場收16915.54點，下跌26.76點，跌幅0.15%，成交量2856.17億元，三大法人賣超92.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超88.15億元，投信賣超1.76億元，自營商賣超（合計）2.5億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.76億元，自營商（避險）買超7.26億元。

台股今收月K線，權王台積電（2330）尾盤翻紅，以576元作收，上漲3元，漲幅0.52%，聯發科（2454）表現弱勢，終場收688元，股價下跌8元，漲幅1.14%；盤面上以造紙股最為強勢，長榮（2603）今除息，每股配發70元現金股利，股價上攻漲停鎖死，帶動陽明海運（2609）、萬海（2615）也都呈現上漲，並且散裝航運族群同樣收紅。