食品股表現強勢 愛之味爆量逾3萬張大漲 黑松改寫近11年新高

台股今（30）日弱勢，最低一度來到16,792.34點，隨後跌幅收斂，其中食品股表現相對強勢，愛之味（1217）最高拉升至13元，盤中漲幅逾7%，股價創下1年來新高，黑松（1234）盤中也有超過3%的漲幅，股價創下近11年新高，而其餘大成（1210）、聯華食（1231）、福壽（1219）等皆呈現上漲之姿。

愛之味近日與雀巢擴大代工合作，愛之味是雀巢大中華區新品研發和無菌冷充寶特產品的代工基地；愛之味表示，此次與雀巢擴大合作，除了代工其他國家、地區雀巢系列飲品外，也針對台灣共同開發百億以上的市場商機。

黑松5月營收7.75億元，月增11.32%，年增28.16%，累計今年1至5月營收40.14億元，與去年同期相比增加21.84%；展望未來，黑松表示，將建立智能化生產管理，以更有效調整人力、原料等運用，且黑松生技持續拓展官網及自媒體經營，透過數據分析直接且精準與消費者進行雙向互動。

大成下半年將開發、生產植物肉、洗選蛋、寵物食品，關於植物肉方面大成將打造完整供應鏈，期望不只是國內市場，也積極搶攻國外商機；除此之外，大成於今年第4季彰化昭和蛋品廠將啟用，且與日商積極合作切入日本市場，預計今年底推出生食雞蛋。