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景氣燈號連七藍 法人：三因素支撐台股下半年走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股與全球景氣連動 定期定額勝率高。
台股與全球景氣連動 定期定額勝率高。

5月景氣燈號續亮藍燈，自2022年11月以來，現已連續七個月維持藍燈；回顧過去20多年歷史經驗，當台灣景氣燈號為藍燈時，往往是台股相對低檔區，也是投資價值浮現的契機，因此也有股市名言「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，順應景氣循環調整投資策略。

國泰台灣領袖50 ETF基金（00922）經理人蘇鼎宇指出，雖然上半年國內景氣低迷，但外資仍積極回補台股，累計買超逾4,000億元，隨著第3季電子股傳統旺季來臨，加上庫存調整已近尾聲，台股基本面呈現緩步復甦，有助於資金持續回流至電子族群，且AI使科技股迎來價值重估行情，加上台股殖利率高達4.3%，殖利率做為下檔保護，將支撐台股下半年走勢。

聯準會升息疑慮再起，台股走勢高檔震盪，部分AI概念股也面臨漲多修正，但以基本面而言，目前市場仍看好AI長線多頭走勢，如日前大摩發布最新AI研究報告，預估到2027年整體AI運算半導體市場規模將成長至1,250億美元，與今年預估的產值430億美元相比，有近三倍的成長幅度。顧問公司麥肯錫研究也指出，ChatGPT問世後，生成式、對話式AI應用帶動高性能、AI晶片需求大幅增加，預計到2030年之前，半導體產業將以每年9%的複合年均成長率快速茁壯，成為下一個產值上看1兆美元的產業，長線前景看佳。

蘇鼎宇指出，台灣在全球半導體供應鏈占重要地位，晶圓代工、封裝測試市占率皆為世界第1、IC設計則僅次於美國，位居世界第2，且台股電子股權重超過6成，半導體類股權重近4成，半導體產業前景能見度明朗，也將成為台股、台廠未來成長/獲利動能。

國泰投信指出，定期定額訴求當市場走跌，投資人可以透過定期定額逢低買進，累積更多單位數，當市場重回高點，投資人可以實現獲利，透過紀律投資實現低買高賣，其，中台股表現與全球景氣高度連動，回顧1997年來，台股共出現過10次微笑曲線，以台灣加權股價指數回測，期間若投資人持續透過定期定額參與市場行情，有九次績效表現優於大盤，報酬率落在6～45%之間不等。

國泰台灣領袖50 ETF基金追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，該指數半導體權重逾四成，且精選產業龍頭、具市場優勢、體值佳的標的，會隨時間更新成分股，有效避免單壓個股風險。經回測表現，MSCI台灣領袖50精選指數過去三年與大盤加權指數的相關性高達0.99，是小資族參與台股行情的首選。

台股 景氣燈號 AI

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