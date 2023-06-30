平衡型基金持穩 美元回落幫助支撐新興債表現

儘管聯準會在6月暫停升息後仍預計後續還有升息空間，但隨美國債務上限僵局解決，加上美國通膨壓力持續減輕、經濟數據具有韌性，讓投資人對軟著陸的期待提高，仍刺激股債市走揚，總計6月以來台灣金管會證期局核備的973檔境外基金(股、債均含)平均上漲3.46%，其中，696檔股票型基金平均上漲3.91%，260檔債券型基金平均上漲2.32%。

富蘭克林證券投顧表示，美歐六月採購經理人指數初值較前月放緩並低於預期，反映央行緊縮貨幣政策對經濟活動的滯後效應逐漸顯現，但考量通膨黏著性，讓美歐央行無法立即轉為寬鬆，增添未來經濟衰退的風險。因應經濟、通膨及貨幣政策相互影響且充滿高度不確定的環境，建議掌握「FIT三大關鍵字」作為下半年的投資主軸：(1)靈活操作(Flexible)：首選美國穩定月收益平衡型基金，讓經理團隊動態調整股債比重及產業配置，網羅輪動契機。(2)優質收益(Income)：看好高評級債券在景氣下行環境中的防禦功能，建議透過精選收益複合債券型基金，以及以短天期國庫券為主、流動性佳且有每月預訂配息機制的美元短期票券型基金，爭取收益並防禦股市波動。(3)轉型商機(Transformation)：看好數位轉型(同時涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金)、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)。

主要股票暨產業型基金：沙國減產和中國刺激預期提振大宗商品市場，拉美股市同步走揚。

6月以來拉丁美洲基金表現最為突出，上漲11.88%，因巴西通膨持續放緩，市場期待巴西央行降息週期即將到來，激勵巴西股市走揚，而歐股、歐洲中小型股基金則表現居末，上漲分別僅有3.02%、1.68%，因受到近期歐洲經濟數據普遍不如預期拖累。在類股方面，金融股漲勢強勁，達5.26%，主要與近日多個成熟國家央行仍持續升息或暗示未來將持續升息有關；天然資源、能源股基金則分別上漲5.25%、5.2%，因沙烏地阿拉伯承諾7月起將每日額外減產100萬桶，幫助支撐油價，投資人也期待中國政府將推出進一步刺激，有助提振大宗商品市場表現；而前月表現亮眼的科技股和台股則分別在6月上漲3.97%和5.24%，月初時均延續前月漲勢，惟月中起在鷹派央行干擾下回吐部分漲勢，但仍保持在相對高檔的水準。

富蘭克林證券投顧表示，近期多數成熟國家央行仍大致保持鷹派立場，聯準會暗示2023年底前可能會再升息兩碼，澳洲和加拿大央行在暫停升息後重啟升息，挪威和英國央行更意外升息兩碼，這也影響科技股近期漲勢暫歇，但預計在生成式人工智慧(AI)題材延燒下，科技股仍可望維持強勢格局，而科技股成分較高的台股和韓股也將有撐，另方面，新興國家則可望受惠於通膨壓力明顯放緩而減輕升息壓力，甚至可望降息或已經開始降息，其中，中國政府可望推出更多刺激措施，而印度市場將持續受益於強勁的經濟與企業獲利動能，整體新興市場前景依然可期，特別是以印台韓中為主的亞洲小型股市場最值得投資人留意。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，人工智慧(AI)/機器學習(ML)是本基金聚焦的十大數位轉型子主題之一，多年來一直密切關注相關的投資機會。2023年以來，市場對此領域的興趣激增，我們相信人工智慧(AI)/機器學習(ML)可能成為下一波科技投資浪潮的催化劑，它具有深切影響低價值知識工作者的潛力，未來每個行業可能將會受到人工智慧的影響。

主要債券及平衡型基金：美元回落助推新興市場債，而平衡型基金保持穩健

儘管近日美元指數因鷹派的聯準會而小幅反彈，但6月以來美元仍在美國通膨壓力減輕的影響下而回落，受此影響，新興市場當地貨幣債、強勢貨幣債基金均表現亮眼，分別上漲5.11%、3.52%，而環球和美國平衡型基金在股債同步走揚下而延續其穩健表現，近月分別上漲2.87%、2.76%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，我們將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，美國勞動市場依然緊俏、通膨也還在聯準會目標之上，預期聯邦基金利率將維持在高檔較長一段時間，與市場預期的很快轉向降息看法存有差異。考量殖利率可能會有些攀揚，看好短天期投資級債和美國公債於利率處於高檔階段的表現，然而在金融借貸條件轉嚴以及高利率成本下，預期將不利於景氣和企業獲利，因此須嚴選持債，挑選具有較佳資本結構、流動性佳以及對升息敏感度低的發行企業。