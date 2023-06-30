長榮今除息交易 台股早盤跌逾百點 台積電開570元

今（30）日是上半年最後一個交易日，同時要收季線、月線及周線；台股開盤下跌72.03點，開盤指數16,870.27點，早盤跌逾百點，來到16,792.34點；長榮（2603）今日除息交易，開盤價91.9元，上漲6.9元；台積電開盤下跌3元，開盤價570元。

群益投顧說，大盤從漲140點拉回平盤附近震盪，台股持續面臨季底結帳壓力，萬七與月線得而復失。指數跌破月線已經過三天，下方6月27日的低點16,888點必須收腳。

今日為法人季底結帳最後一天，除息行情則聚焦長榮、台達電、日月光，留意電子權值是否回溫，泛AI概念緯創、廣達仍是指標。關注營收公布、政策題材等其它機會，例如，觀光、生技、碳權及綠電。。

周四(29日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲269.76點、漲幅0.8%，那斯達克指數下跌0.42%，標準500指數上漲0.45%，費半指數上漲0.13%。

第一金投顧表示，美國23家銀行皆通過聯準會的年度壓力測試，金融類股整體走升，Wells Fargo上漲4.48%，摩根大通(JPM.US)上漲3.49%，美國銀行(BAC.US)上漲2.1%。

Nike周四盤後公布F4Q23財報，營收略優於市場預期，EPS 0.66美元略低於市場預期0.67美元。Nike的EPS鮮少不如市場預期，此次不如預期主因利潤率較低，毛利率下滑1.4個百分點至43.6%。2023全年獲利亦低於預期，淨利51億美元(Y-16%)，EPS 3.23美元略低於市場預期3.23美元。Nike盤後跌近4%至108.8美元。

三大法人周四集中市場合計買超58.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超53.2億元，投信賣超4.5億元，自營商(自行買賣)買超57.2億元，自營商(避險)買超58.8億元。

統一期貨說，外資周四大法人合計買超58億元，其中外資賣超53億元，並減碼期貨多單5,710口，未平倉淨多單下降至2,192口，自營商則加碼期貨空單1,182 口。選擇權未平倉部分，7月第一週週選買權最大未平倉下降 100 點至17,100 點，賣權最大未平倉為16,400點。