6/30【早晨財經速解讀】脫鉤？蘋果股價再創史高 景氣信號燈連七藍

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周四小漲，而那斯達克100指數疲軟，在主要銀行通過美國聯準會年度壓力測試後，銀行股反彈，同時強勁的經濟數據激起了外界對聯準會進一步升息的預期。季末調倉也給股市帶來不穩定因素。

道瓊工業指數上漲269.76點或0.8%，至34,122.42點；標普500指數上漲19.58點或0.45%，至4,396.44點；那斯達克指數下跌0.42點，至13,591.33點。

優於預期的經濟數據推升美國公債殖利率，並引導投資人轉向對經濟敏感的類股，對經濟衰退的擔憂有所緩解。但由於擔心聯準會在更長時間內保持較高利率，買家避開了一些對利率敏感的成長股。

在一項健康檢查顯示美國大銀行有足夠的資本來抵禦嚴重的經濟衰退之後，標普500銀行指數收漲2.6%。釋然性反彈也幫助KBW地區行銀行指數攀升1.8%。

數據顯示，上周美國初次請領失業救濟金的人數意外下降，美國第1季國內生產毛額（GDP）較前一季成長年率修正為2%，前值為1.3%。

Edward Jones 資深投資策略師 Mona Mahajan 說：「意外走高的經濟數據今天推升美債殖利率，給科技股和成長股帶來一些下行壓力，同時支持市場中的價值股和周期性股。」

對經濟敏感的小型股羅素2000指數上漲1.2%。周期性的原料股收漲1.3%，在標普500指數11大類股裡表現第二強勁，僅次於金融類股上漲1.7%。

在聯準會主席鮑爾發表鷹派評論的第二天，經濟的強勁表現助長了對聯準會將在更長時間內維持緊縮貨幣政策的押注。

根據芝商所（CME）Fedwatch 工具，交易員認為聯準會在7月會議上升息1碼至5.25%-5.5%區間的可能性約為86.8%，高於一天前的81.8%。

5月個人消費支出指數（PCE）物價指數將於周五公布，這是聯準會青睞的通膨指標。路透訪調的經濟學家預計，核心PCE物價指數將保持在4.7%。

儘管有經濟衰退和高通膨隱憂，標普500指數上半年有望寫下15%的漲幅。LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 指出，歷史經驗表明漲勢有望持續。自1950年以來，上半年漲幅不低於10%的話，下半年平均漲幅為7.7%，下半年繼續漲的比率為82%。

那斯達克指數表現欠佳，不過，今年上半年的漲幅仍有望超過29%，將是40年來最大。周四，那指勉力縮小跌幅，略收於平盤之下，但一整天都因為亞馬遜、Meta Platform、輝達（Nvidia）和微軟等巨擘股下跌而承壓。

費城半導體指數小幅上漲0.13%，但盤中表現不佳，晶片製造商美光下跌4%，跌幅居前，儘管該公司公布的第3季業績超出預期。

西方石油上漲1.8%，此前波克夏聲稱增持這家石油公司的股票，持股比率提高到超過25%。

體育用品製造商耐克收漲0.3%，但在盤後下跌約1%，儘管其財報顯示，由於對 Air Jordan 和 LeBron 20 等運動鞋的需求旺盛，上季營收超出華爾街預期。