日幣走貶 建築業界：日本房地產市場動態值得關注

大台中不動產開發公會理事長王至亮今(29)日表示，最近日幣處於低檔，對以外幣投資日本房地產的投資者來說，是一個有利因素。投資者可以密切關注日本房地產市場動態，並建議與專業的建築開發商和管理公司合作，以獲取最佳的投資回報。

大台中不動產開發公會今年4月組團前往日本考察當地房地產市場，並參訪日本之星銀行、東急Livable不動產及衛富達等公司。今天公會召開第12屆第二次會員大會，特別邀請上述三家業者，向在場的900多名會員說明日本房地產市場現況。

近年來，日本房地產市場成為熱門話題，尤其在地緣政治的不穩定，以及全球經濟博弈的背景下，不只是2025年的世界博覽會將在日本舉辦，2027年大阪到東京的快速磁浮列車也即將試營運。此外，日本已經通過博奕條款，顯示出政府對於投資和發展的積極態度。

綜觀日本的政治和經濟穩定度，在亞洲地區被視為最安全和可靠的選擇，各種重要政策和投資也正在積極進行中，這使得日本市場值得大家關注。

王至亮指出，日本政府對於房地產市場的法律完善和交易透明度，給投資者帶來更高的信心和安全感。另外，日本房地產市場提供穩定的收益和潛在的資本利得，也吸引眾多投資者對於長期投資日本不動產的興趣。

此外，目前日本的購屋貸款利率相對較低，投資者關注匯率波動，積極儲備日圓現金，以等待適合的投資機會，因此有許多投資者對於日本房地產市場持有高度關注。

王至亮表示，台灣投資者對於日本的房地產市場，近期表現出相當的興趣，因為台灣與日本的距離相對較近，便於進行投資和管理。日本的建築開發商和管理公司，近年來也取得相當成熟的發展，使得即使身在海外的投資者，也能夠輕鬆應對購買和出售合同簽署，以及房客管理等問題。

值得一提的是，最近日幣處於低檔，對以外幣投資日本房地產的投資者來說，是一個有利因素，有助於增加海外投資者的購買力和投資報酬率。這些因素顯示，日本的經濟與房地產市場，在未來幾年內將加速成長。

整體而言，日本房地產市場的法規完善、社會穩定、風險分散，以及有利的投資報酬率和匯率環境，使得投資者對於這個市場感到相當友善。王至亮也表示，對於台灣民眾來說，關注日本經濟和房地產市場的趨勢和發展，是非常值得的。

日本的經濟和政治環境、法規完善、投資報酬率的穩定性以及投資者信心的提升都是吸引投資者的重要因素。尤其是近期的發展趨勢和潛在的增長機會，使得投資者對於日本房地產市場充滿信心。

王至亮建議投資者，密切關注日本房地產市場的動態，並與專業的建築開發商和管理公司合作，以獲取最佳的投資回報。

衛富達董事長冨康達矢則說，日本不動產市場通常被認為是穩定且可靠的租金收入來源。固定且可預測的現金流，尤其在低利率環境下，投資者更能簡單進行穩定回報的資產投資。

衞富達是一家跨越國界的資產管理公司，2022年來台設立子公司，主要為跨境投資提供一站式解決方案，且不只有不動產的購買和管理，還包括稅務籌劃、公司設立、企業收購和VISA諮詢。