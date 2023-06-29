花旗：台積短期需求弱但AI貢獻提高 目標價調高到660元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

花旗證券發布報告指出，由於智慧手機及消費電子產品需求仍疲軟，台積電（2330）的短期成長動能仍疲弱，但看好人工智慧（AI）晶片能見度改善，且持續到2024年，因此重申對台積電的買進評等，以17倍的本益比估算，目標價從620元提高到660元。

花旗預估，台積電第2季營收將比上一季下滑6%，第3季營收可望季增5~10%，但低於旺季水準（歷史平均為季增15~20%）。不過，由於蘋果的3奈米及AI晶片的成長空間大，台積電第4季營收可望大幅改善。

花旗指出，今年全年台積電的營收預估比去年下滑8%，但明年可望恢復29%的年成長率，主要是來自於3奈米的全年貢獻、高效能運算（HPC）的成長動能更強勁、智慧手機的周期性復甦。

花旗在今年第1季的報告中強調，資料中心繪圖處理器（GPU）是台積電今年隧道盡頭的曙光。花旗目前預估台積電今年的AI相關營收比重將達10%，明年AI相關營收年成長率更將超過50%，高於顧能（Gartner）估計的20%年成長率。台積電的產能利用率也將在今年下半年觸底反彈。

在封裝方面，花旗估計，台積電的CoWoS產能將在2024年翻一倍，並在下半年達到每月2萬片。一些媒體日前報導，本來要給台積電的訂單將溢出到封測代工（OSAT）供應商，但花旗認為可能性很低。考量到更好的良率和效率，大部分封裝訂單仍將由台積電執行。

花旗將台積電今年的預估獲利下調5%，主要原因是消費電子產品需求疲軟及庫存持續調整。不過，由於預期台積電明年將有更強的復甦，而且到2025年下半年2奈米更將強勁增長，台積電仍將維持技術領先地位。

台積電 花旗 營收

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