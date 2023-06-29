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證交所攜手全球最大網路券商 向世界推廣台灣資本市場

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
證交所董事長林修銘開場致詞。 證交所/提供
證交所董事長林修銘開場致詞。 證交所/提供

臺灣證券交易所、永豐金證券及盈透證券昨(28)日共同舉辦「Invest Taiwan, Asia’s Treasure Island, From Semiconductors to Biotech」台灣資本市場線上宣導會，同時也是證交所首次與全球最大網路券商合作，向海外散戶投資者宣導台灣資本市場，活動獲得全球逾200人參與響應。

過去十年台灣外國機構投資人成交金額占比穩定成長，而外國自然人比重卻仍有進步空間。為開發台灣資本市場新客群，證交所與永豐金證券、盈透證券合作利用線上說明會形式，向盈透證券全球海外散戶投資人宣導台灣資本市場魅力。

證交所林修銘董事長於開場致詞中表示，強健的高科技聚落、優質的ESG表現及高殖利率是台灣資本市場適合各類型投資人參與的三大特色。證交所更接續針對台灣資本市場表現概況、交易制度及ESG發展進行深入介紹，搭配永豐金證券的產業分析，強化全球散戶加入台灣資本市場的意願。

證交所表示，未來將持續與市場參與者合作，以多元形式推廣台股優勢及前景，提升全球投資人參與度，促進台灣資本市場持續成長。

散戶投資人 資本市場 證交所

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