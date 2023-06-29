王座明每股66元登錄興櫃 全年合併營收向上可期

王座（2751）將於明（30）日登錄興櫃，興櫃登錄價格為每股66元。王座表示，將以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，建構五大營運策略，包含完成每年台灣新開直營店家數約8-10家、布局海外2-3個地區或國家的授權，維持海外代理店家數20％成長、發展「橋村炸雞」在台灣加盟制度、引進海外新品牌與併購策略等，全年合併營收向上可期。

王座由母公司六角（2732）持股約七成，旗下擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」及「橋村炸雞」等五個國內外餐飲品牌的獨家代理權代理經營合約，主攻中平價位餐飲服務，目前台灣開出46家連鎖直營店，中價位店數有32家，平價位店數有14家，藉由各品牌持續推出新品項服務，以及王座APP會員經營，不斷提升會員消費業績平均占比，以期持續增加各門店的營業額。

海外再授權部分，2019年「段純貞牛肉麵」插旗香港、美國市場，2020年「京都勝牛」進軍香港市場，王座海外授權經營店數已近10家，目前日本、美加與英國等海外地區努力推進，未來看好海外代理店數的成長動能。

至於加盟模式開展，則以韓國第一品牌「橋村炸雞」品牌進行，該品牌目前遍布全球六大國家，總店數突破1,300家，台灣由王座取得獨家代理，首家直營門市預定8月份開幕，展店規劃將先在大台北地區開設2-3家直營門市，未來發展國內加盟制度，可望啟動王座新的營收成長動能。

王座今年第1季合併營收2.86億元、稅後淨利3,100萬元，以股本1.7億元計，每股純益1.82元，第2季合併營收亦持續繳出亮眼成績單，5月合併營收9,618萬元，年增率88.88％，單月合併營收年增率已連續13個月正成長，累計前五月合併營收4.79億元，創近六年歷史同期新高，年增率達50.80％，且近五年中價位營業額占比逐年成長，可望在毛利率與營業利益率雙優化下，第2季獲利表現將不輸第1季。