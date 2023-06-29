長榮棄息賣壓湧現爆量逾11.3萬張 收155元、跌幅1.58%

貨櫃三雄除息秀將登場，長榮海運（2603）去年每股純益87.07元，預計配發每股70元現金股利，將在6月30日除息，今（29）除息前一天，在棄息賣壓湧現下，股價開高走低，終場收在155元，下跌2.5元，跌幅1.58%，成交量爆出11萬3,208張，高居個股成交量第三大。

全球海運市場已逐漸有觸底回升的情況，長榮5月整體出口貨量較上月提升，合併營收229.17億元，月增2.6%，年減60.8%，呈現溫和增長走勢；累計前五個月合併營收為1,120.8億元，年減60.74%。

貨櫃三雄除息秀本周登場，將由長榮打頭陣，預計6月30日除息，萬海（2615）則是7月3日除息、陽明海運（2609）7月4日也將接棒除息；長榮今日以158元開出，上漲0.5元，盤中賣壓加重，股價翻黑，一度下滑至153元，終場收在155元。

以今日收盤價計算，每股配發70元現金股利，現金殖利率45.16%，但今日在棄息賣壓湧現下爆量收黑，統計三大法人買賣超情況，連日來僅自營商持續買超，市場推測應屬套利買盤，外資及投信則是轉為賣超。