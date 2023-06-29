生技展暖身行情動了 這兩檔生技股先飆漲停
亞洲生技展將在7月26日登場，今年參展家數、攤位數都創史上新高，聚焦AI智慧醫療、細胞治療、精準療法、BIO+ICT、減重藥品等五大亮點，相關話題帶動生技股的表現，今（29）日中裕（4147）、杏一率先衝上漲停鎖死。
今年指標大展「亞洲生技大展」將在7月26日開幕，共有750家指標公司參展、2,000個攤位，無論參展家數、攤位數都更超過疫情前、2019年時水準；另有23場國際論壇，預期將有超過30國生技專業人士參與。
展覽部份，去年首度設立的CDMO（委託開發暨製造服務）專區，今年則是擴大展區，國內外CDMO大廠包括台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、啓弘、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等國內廠商，及必帝、FUJIFILM與Wuxi Biologics等國際廠商都參展，成為今年生技展最大展區。
台股今日開低走高，盤中翻紅再站上萬七，在生技月題材的加持下，帶動生技股的表現，生技股為盤面上的熱門焦點，上市生技股漲幅逾1%，上櫃生技股漲勢更強，類股漲幅逾2%。
中裕以103元開高後衝上漲停108元鎖死，漲停及市價買單超過8,900張，杏一以121.5元開出後也衝上漲停125.5元鎖死，排隊買單超過3,800張。
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