創新板10家申請不夠看？證交所總座：今年一定超標

臺灣證券交易所致力推動創新板發展，今（28）日舉辦創新板合格投資人衝破20萬戶首台Gogoro頒獎典禮。證交所總經理簡立忠表示，創新板今年送件申請家數目標為10家，但今年一定會超標；另外，證交所也持續聽取業界聲音，研議降低第一類申請市值門檻。

根據現行規定，申請創新板上市的市值規定及財務標準有三大類，第一大類是市值達新台幣 10 億元以上，最近四季財務報告所示之營業收入不低於新台幣 1 億元，且需證明有足供上市掛牌後 12 個月之營運資金；第二類是申請公司係屬生技醫療業者，市值達新台幣 20 億元以上，且需證明有不低於 125%足供上市掛牌後 12 個月之營運資金。若申請公司屬新藥研發事業，其核心產品需通過第一階段臨床試驗；第三大類是市值達新台幣 40 億元以上，且需證明有不低於 125%足供上市掛牌後 12 個月營運資金。

簡立忠在會後表示，業界建議降低採用第一大類申請條件者的市值門檻。至於建議門檻降至多少？簡立忠表示，各界意見不一。

簡立忠在頒獎典禮致詞時表示，近期洛桑管理學院發布最新競爭力名次，台灣獲得第六名，肯定國內創新能力，要歸功台灣政府發展創新產業計畫，證交所也配合推出創新板，提供國內創新實業可以在國內掛牌上市，不要讓國內獨角獸都跑到海外掛牌上市，故創新板推出後，證交所很積極打造永續、創新、新經濟的品牌，讓有創新能力、新經濟元素的公司在國內及早掛牌，讓資本市場協助發展業務，增加國內創新能量。

簡立忠進一步表示，交易所一路努力來，到現在已經兩年，持續大力推動，還直接到接創新中心去宣導，獲得很不錯的成績，目前已經有四家公司掛牌，至今年上半年累計有11家創新公司申請上市。在申請公司中，有雲端、新技術、風電、電動車等相關創新產業；以國內創新實力來看，將會有更多公司來申請創新板，希望可以擦亮創新板。

簡立忠強調，交易所在推廣創新板之際，也注意投資人保護。因創新板公司風險性相對一般上市公司高一點，故要求合格投資人才能投資，希望可以持續保障投資人。交易所並積極與證券先進努力，趁機推出創新板合格投資人鼓勵活動，希望吸引更多投資人加入，現已達成20萬戶合格投資人目標，未來將推出更多抽獎獎項，價值超過百萬元，都等著投資人開戶後來參加抽獎。