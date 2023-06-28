萬七曇花一現！台股漲47點收16,935點 台積電漲2元收574元

台股今（28）日收盤上漲47.73點，收盤指數16,935.63點，成交量2,592.47億元。台積電（2330）收盤上漲2元，收盤價574元。法人表示，大盤短時間震盪整理機會高，近期可留意高殖利率、即將除息、法人認同的個股或蘋果概念股，下半年也可留意落後補漲的電子族群，例如網通、或是也有跨入 AI 的 PCB 族群，後續都還有落後補漲的機會。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，下半年可留意落後補漲的電子族群，例如網通族群，或是也有跨入 AI 的 PCB 族群，後續都還有落後補漲的機會，投資人可在震盪拉回時布局，可選擇在月線下買股，風險較不會太大。而大盤短時間震盪整理機會高，雖近期有明顯拉回，但因為距離季線正乖離偏高，可能還是需要時間做消化，整理之後才有機會再往上。

蔡明翰表示，短線上6、7月資金大多集中在高殖利率個股，目前在指數比較正檔整理的情況下，短期內，可關注高殖利率、即將除息、法人認同的個股，或是蘋果概念股；長線的話，由於 AI 族群是明顯較大趨勢的市場，投資人可在震盪拉回、指數在月線下時再做明顯布局。

提醒投資人，Fed談話釋出7月有可能會再升息，近期美股大幅震盪，若再升息，股市會有再震盪的可能性，近期還需持續關注Fed談話內容，對股市會有較重要影響性。

今日盤面維持十千金，逆勢抗跌的有：旭隼、緯穎。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的有：M31、AES-KY、保瑞、聯發科、川湖、寶雅、精測、材料-KY。

今日成交量大的強勢股：長榮航、華航、大同、鴻海、廣達、漢翔、力麗、奇偶、十銓、正文。

今日成交量大卻走跌者：華新、中環、台耀、長榮、中興電、大宇資、台亞、神達、安鈦克、技嘉。

今日成交金額大且走高者：長榮航、美時、廣達、川湖、保瑞、材料-KY、大同、聚陽、聯發科、華航。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：長榮、華新、台耀、技嘉、中興電、欣興、大宇資、信驊、嘉澤、南電。