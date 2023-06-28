觀光股一「出關」股價就飛天 五福飆漲停再創天價

觀光股挾著疫後商機爆發，今年來股價漲幅驚人，迎接暑假旺季，市場仍看好包括旅行社、飯店、餐飲等股的表現，不過也因股價飆漲，多檔個股遭主管機關列為警示股加以處置，不過，連兩日來都出現旅行社股一「出關」就飆漲停的情況，繼易飛網之後，五福（2745）今（28）日開高後直衝上漲停115.5元，再創下歷史天價。

五福日前公布4月自結獲利，4月營收3.58億元，年增2,554%，稅後純益2,650萬元，由虧轉盈，每股純益0.78元；5月營收4.32億元，月增20%，年增5,832%，累計前5月營收14.45億元，年增2,870%。

五福今日結束處置恢復正常交易，早盤以112元開高，盤中衝上漲停115.5元，創下歷史新高價，統計今年來漲幅188.75%；五福循著易飛網一出關就飆漲停的模式，今日強漲，不過，夏都遭列警示股，撮合方式為每5分鐘一次，處分截止日至7月12日股價則是大跌。

另一檔旅行社股山富處分截止日是7月4日，7月5日恢復正常交易，今日盤中上漲逾4%；昨日一出關就強勢漲停的易飛網今日則是開高走低，早盤以78.6元開出，一度拉升至81元，但盤中翻黑。