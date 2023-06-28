快訊

防候選人「腳踏兩條船」 律師分析限制「帶職參選」有這些做法

范瑋琪曾嫌舌吻噁 認與陳建州少激情「我蠻虧欠他」

MLB／超狂二刀流！大谷翔平10K+雙響砲奪第7勝 續居雙冠王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀光股一「出關」股價就飛天 五福飆漲停再創天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為旅行社示意圖。報系資料照
圖為旅行社示意圖。報系資料照

觀光股挾著疫後商機爆發，今年來股價漲幅驚人，迎接暑假旺季，市場仍看好包括旅行社、飯店、餐飲等股的表現，不過也因股價飆漲，多檔個股遭主管機關列為警示股加以處置，不過，連兩日來都出現旅行社股一「出關」就飆漲停的情況，繼易飛網之後，五福（2745）今（28）日開高後直衝上漲停115.5元，再創下歷史天價。

五福日前公布4月自結獲利，4月營收3.58億元，年增2,554%，稅後純益2,650萬元，由虧轉盈，每股純益0.78元；5月營收4.32億元，月增20%，年增5,832%，累計前5月營收14.45億元，年增2,870%。

五福今日結束處置恢復正常交易，早盤以112元開高，盤中衝上漲停115.5元，創下歷史新高價，統計今年來漲幅188.75%；五福循著易飛網一出關就飆漲停的模式，今日強漲，不過，夏都遭列警示股，撮合方式為每5分鐘一次，處分截止日至7月12日股價則是大跌。

另一檔旅行社股山富處分截止日是7月4日，7月5日恢復正常交易，今日盤中上漲逾4%；昨日一出關就強勢漲停的易飛網今日則是開高走低，早盤以78.6元開出，一度拉升至81元，但盤中翻黑。

漲停 營收

延伸閱讀

全美高速網路420億美元預算將發放 台廠4檔網通股漲停

憂央行升息抑制需求 國際油價大跌

文昌國際航天城 趕工加速飛天

易飛網「出關」 股價衝漲停

相關新聞

台股早盤漲逾百點站上萬七！台積電漲7元開579元

台股今（28）日開盤上漲18點，開盤指數16,906 點，早盤一度漲逾百點，至17,011點；台積電（2330）開盤上漲...

6/28【早晨財經速解讀】台幣失守31 人民幣急跌破7.2 亞股修正開始?

美國股市周二上漲，最新數據彰顯經濟韌性，這雖形同預告聯準會（Fed）可能繼續緊縮貨幣政策，但也緩和經濟可能陷入衰退的疑慮。

觀光股一「出關」股價就飛天 五福飆漲停再創天價

觀光股挾著疫後商機爆發，今年來股價漲幅驚人，迎接暑假旺季，市場仍看好包括旅行社、飯店、餐飲等股的表現，不過也因股價飆漲，...

權值股熄火題材股雀躍 台股盤中攻上16900點

傳美國考慮加嚴對中國AI晶片出口限制，輝達股價盤後下跌，加上新台幣貶值效益影響，台股早盤指數雖大漲123.22點，一度來...

車市下半年展望看俏 中華車盤中大漲逾5%

台股今（28）日止跌，盤中曾一度站回萬七大關，其中汽車股表現亮眼，多家整車廠看好下半年車市，紛紛調升銷售預期，中華（22...

華新發行GDR折價7.6% 現股爆量重挫逾4%

華新（1605）在今（28）日凌晨公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證的發行條件，發行金額達3.89億美元，每單位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦