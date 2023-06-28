主要央行放鷹 股市承壓、債市受追捧

聯準會（Fed）主席鮑爾重申今年可能再升息，而挪威和英國均意外再升息兩碼至3.75%和5%，較預期鷹派，讓股市普遍承壓，與此同時，美歐經濟數據不如預期，避險需求牽動美國十年期公債殖利率下滑，債市走揚。

在資金流向上，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金淨流出60.2億美元，其中，美國、中國、歐洲、亞太分別流出121.4億、14.73億、11.47億、0.34億美元的資金，但全球、日本、新興市場仍現資金淨流入，分別流入53.72億、17.41億、7.44億美元，拉美和東歐也有小幅資金流入。產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為：金融、通訊、非核心消費；淨流出金額最高的產業為科技，其次為工業、能源。

富蘭克林證券投顧表示，美歐六月採購經理人指數初值較前月放緩並低於預期，反映央行緊縮貨幣政策對經濟活動的滯後效應逐漸顯現，但考量通膨黏著性，讓美歐央行無法立即轉為寬鬆，增添未來經濟衰退的風險。

因應經濟、通膨及貨幣政策相互影響且充滿高度不確定的環境，建議掌握「FIT三大關鍵字」作為下半年的投資主軸：(1)靈活操作（Flexible）：首選美國穩定月收益平衡型基金，讓經理團隊動態調整股債比重及產業配置，網羅輪動契機。

(2)優質收益（Income）：看好高評級債券在景氣下行環境中的防禦功能，建議透過精選收益複合債券型基金，以及以短天期國庫券為主、流動性佳且有每月預訂配息機制的美元短期票券型基金，爭取收益並防禦股市波動。

(3)轉型商機（Transformation）：看好數位轉型（同時涵蓋雲端平台、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金）、脫碳轉型（氣候變遷/基礎建設）及經濟轉型（亞洲小型股/印度/日本）。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。

展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，我們將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。