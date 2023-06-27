手邊現金不足繳不出遺產稅 國稅局：可用被繼承人存款

南區國稅局表示，民眾繼承遺產在辦理遺產產權移轉登記前，必須先繳清應納遺產稅，而「錢從哪裡來」，是多數繼承人的煩惱。國稅局近日接獲民眾來電詢問，親人過世後須繳納大額遺產稅，但繼承人經濟能力有限或手邊現金不足，無法繳納遺產稅，因此詢問是否能用親人遺留的銀行存款繳納遺產稅。

南區國稅局表示，稅款繳納應以現金為原則，如果繼承人自有現金不足，而被繼承人遺產中有銀行存款時，繼承人可以申請以被繼承人的銀行存款繳納遺產稅。不過要留意，因遺產為全體繼承人公同共有，要以被繼承人的遺產存款繳納遺產稅時，必須達成一、繼承人過半數以及其應繼分合計過半數的同意，或是二、繼承人的應繼分合計逾三分之二的同意，才能提出申請。

南區國稅局表示，要達成使用存款繳納遺產稅，可分為兩種情形。一、繼承人過半數以及其應繼分合計過半數的同意，二、繼承人的應繼分合計超過三分之二同意，才能提出申請。

官員舉例，第一種情形為，被繼承人甲先生遺產稅應納稅額為600萬元，遺產中有存款700萬元，若甲先生的繼承人為配偶及四位子女共計五人，此時每人應繼分各五分之一，只要繼承人其中三人，應繼分合計五分之三同意申請以甲先生的遺留存款中600萬元繳納遺產稅，就符合繼承人過半數以及應繼分合計超過半數的規定。

第二種情形，甲先生的繼承人為子女兩名，兩人應繼分各為三分之一，以及已歿子女一人的代位繼承的孫子女共五人，每人應繼分各五分之一，共計七人，只要繼承人子女兩人及代位繼承的孫子女其中一人同意，應繼分就超過三分之二，即使繼承人僅三人同意未過半數，但仍符合申請要件。