因為這原因 元大日股龍頭基金200億元額度爆了也不加

看好日股，元大金控（2885）集團力推「元大日本龍頭企業基金」，預定7月3日起正式募集。這檔基金募集上限預定200億元，但其實早就預定爆滿，但是為何不能像過去元大台灣高股息優質龍頭基金募集衝上四、五百億元？主因這是針對日股市場進行投資，有受限於外匯進出因素，不像台股基金是投資台幣所以額度可以繼續往上加，因此元大金各子公司只好向客戶說抱歉，額滿即止、不能追加。

元大金控旗下元大投信今天舉行「元大日本龍頭企業基金」開募記者會，但之前市場就盛傳200億元額度早已爆掉不夠分，開募即完售。元大金控高層主管指出，去年元大金即在醞釀發行日股基金，也看到如美國股神巴菲特等早前即已前進日股布局，現在推出除了巴菲特積極投資日股話題，還有弱勢日圓、企業加薪、獲利加速、擴大投資、日股創高等五大利多，而因為國人包括大戶、中實戶在國際市場佈局上，向來日股比重較低，因此元大日本龍頭企業基金成為這些投資人前進日股的優選，吸引許多投資人關注，光是元大證券的客戶早已不夠分。只是礙於外匯因素，必須考量相關主管機關態度，因此元大日本龍頭企業基金的額度就是200億元，不會再增加。