統一投顧投資展望：戴維斯雙擊引領台股下半年漲勢延綿至明年

今年以來的台股展現驚人上漲氣勢，直逼萬八關卡；統一投顧今（27）日舉行投資展望會，統一投顧總經理廖婉婷看好台股下半年在國內生產毛額（GDP）與企業獲利可望季季走高，伴隨科技新趨勢發酵，使台股有機會擺脫「戴維斯雙殺」，並翻轉為「戴維斯雙擊」。再加上美國聯準會（Fed）可能在第4季停止升息並於2024年開始降息，產生的共伴效應，台股漲勢可延續到明年，不僅可站穩萬八關卡，還可更上一層樓。

從資金行情來看，今年前五月外資淨匯入207億美元，推升台股上漲近22%；相對2021年外資全年淨匯入210億美元，台股全年度上漲23.7%來看，若考量今年第3季台股指數受除權息而減少約500點，台股指數要挑戰18,000點並不困難。

因為去年台股科技股遭到戴維斯雙殺效應而一路下挫的情勢，隨庫存去化結束，經濟優於預期而有望於下半年重見庫存回補行情。加上新科技的新需求，今年下半年則有機會翻轉為戴維斯雙擊的漲勢。首先是新科技帶來的本益比調高，其次為企業獲利的上調與評價上升的共伴效應。

過往出現新科技周期時，科技領導廠商常出現本夢比，例如，2000年PC熱潮時，廣達（2382）本益比曾達30~50倍，現階段則上看18倍；2010~2020年的手機新時代，鴻海（2317）及聯發科（2454）的本益比也被拉升許多，大立光（3008）等鏡頭廠及穩懋（3105）等PA三雄本益比也大幅提高；2018~2021年高喊5Ｇ世代，台積電（2330）本益比被拱高到25倍以上，現在則不及20倍。因此，AI浪潮來時，站在勢頭上的台廠且具領導地位者的本益比可望被大幅提高。

企業獲利上調部分，Bloomberg預估台股指數在17,200點左右時的本益比約14倍，但如以未來12個月企業獲利評估，台股本益比僅在10~11倍，這也是台股過去15年平均本益比的下緣。隨著去庫存問題舒緩及新訂單增加，台股企業獲利將呈現一季比一季成長。

長線看好族群為：AI供應鏈、儲能與車電的充電樁，AI供應鏈包括半導體先進製程、散熱、PCB、電源供應器；第3季有機會表現則有中國大陸復甦的汽車概念股、鋼鐵股、景氣循環備庫存的記憶體與高殖利率概念股，暑假到來可望受惠的航空股及遊戲類股。

台股還是受到美國經濟較大牽引，可關注的利多為美國經濟狀況比預期好，超額儲蓄效應可望延續到明年及年底消費旺季可期，加上GDP跟企業獲利從第2季到年底呈上揚，經濟表現與企業獲利的成長動能強勁有助股市表現。但要注意的是第3季可能還有升息機會，以及美國公債殖利率倒掛現象，特別要觀察美國就業概況意是否出現負面變化。