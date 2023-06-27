大盤驚驚漲 什麼時候可以進場？用這方式提升報酬率

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經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
任一時間進場統一台股金三角基金定期定額平均報酬率
任一時間進場統一台股金三角基金定期定額平均報酬率

今年來全球股市上漲，AI熱潮更使台股如虎添翼，表現領先全球。面對台股熱絡行情，不少投資人仍對去年的股市崩跌存在陰影，但又擔憂錯過台股成長機會。這時，投資人可以透過定期定額先建立核心部位，或是分批加碼投入，累積投資資本。若是利用優質的主動式台股基金，定期定額的平均報酬率還能進一步提升。

根據統計，台股定期定額只要一年以上，就能有滿高機率獲利，帶給投資人的獲利更逐年上升。以加權指數為例，過去20年間投資人任一月分開始定期定額，一年後的正報酬機率就超過7成，定期定額5年的正報酬機率甚至逼近9成。報酬率方面，加權指數定期定額一年的平均報酬率約4%，5年的平均報酬率則拉升至15%左右。

統一台股金三角，包括統一黑馬、奔騰及大滿貫基金，定期定額一年的平均報酬率分別達8.64%、8.83%及7.97%，約為加權指數的2倍，定期定額2年的平均報酬率成長至18.13%、18.51%及16.43%。定期定額3年的平均報酬率，3檔基金進一步提升至27.06%、26.69%及23.51%。若將時間拉長至10年，統一黑馬基金的定期定額平均報酬率甚至高達94.48%，統一奔騰及大滿貫基金的定期定額平均報酬率也有87.8%及78.58%。

統一投信表示，近期各大機構上調歐美今年經濟成長率預估，市場對下半年經濟軟著陸信心大增，加上聯準會利率終點已近，支撐台股今年來表現。AI應用襲捲全球，更使科技股帶領台股強勢上漲。科技巨頭大舉投資AI，長期成長趨勢明確，也讓台股相關供應鏈受惠，使台股下半年有望持續向上。

定期定額 台股

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