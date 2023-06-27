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亞洲不含日本、歐非中東與拉美股市 迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國聯準會官員在過去一周持續釋出偏向鷹派言論，強化市場對於今年接下來升息空間的預期，股市風險情緒受到影響，動能降溫。回顧過去一周全球股市資金流向，除亞洲不含日本、歐非中東與拉美等地股市迎來小幅資金淨流入外，其餘地區股市資金多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，包括市場對未來升息預期的改變、與聯準會實際步調的落差，以及對經濟前景的擔憂影響過去一周股市表現。觀察全球主要股市過去一周表現，美股主要指數在紛雜消息影響以及短線內漲多面臨壓力下多收黑，其餘如道瓊歐洲600、MSCI新興市場等也有程度不一跌幅；亞股部分在過去一周內則是漲少跌多，其中又以MSCI中國與港股跌幅較為明顯。

回顧全球股市，安聯投信表示， 從年初至今，在MSCI世界指數仍以科技股領漲主要類股，不過從6月初至近期，包括非必須消費與原物料則表現較為突出，產業持續輪動，不過整體來說成長股表現較佳；與此同時，由於經濟衰退放緩的擔憂仍在，市場近期也明顯偏好大型股，防禦型股票表現也優於循環性股票。

安聯投信表示，雖過去半年股市的上漲集中度很高，不過如此不一定為負面。以美股標普500指數為例，根據歷史經驗，在漲幅快速集中後，通常能擴散至其他股票；統計也顯示在1980年後，8次快速集中漲幅的美股，都能持續上漲；此外，因歐美央行升息應已接近尾聲，而歷史經驗顯示停止升息後，股市往往存在反彈的空間，對股市後市仍維持震盪走升的看法。

在股市的配置與策略上，安聯投信表示，區域上在以成熟市場為主時，也開始留意新興市場；產業與公司上建議可持續偏好具備穩定現金流、高品質者，在規模上則是偏好大型股為主。

台股部分， 安聯投信台股團隊表示， 受到長假觀望氣氛與美股收黑影響，加上面臨短線漲多壓力，台股上周收盤時失守五日線，不過其餘主要均線仍呈多頭排列，資金持續在電子、傳產與政策概念股中輪動，故在長線趨勢仍被看好支撐下，盤勢維持狹幅震盪格局。

安聯投信台股團隊表示，隨著企業庫存去化接近尾聲，下半年獲利可望回穩，如此對股市也是正向影響；此外，在貨幣正常化的過程中，獲利展望對美股盤勢帶來支撐，但也因市場資金開始變少，讓資金多在特定族群或主題間挪移，故在類股或風格上會有較大的分歧，佈局上也須慎選。

在布局策略上，安聯投信台股團隊表示，電子股仍是當前主流，且在快速變化的環境中，有望有較大的成長潛力。根據研究顯示，AI技術的應用可帶來降低成本和提升營收的表現；與此同時，許多企業積極將AI技術如GPT功能結合於系統中；此外隨著軟體技術的改善與升級，該領域未來潛力與機會也快速成長，相關題材也值得長期布局。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，相較電子業的AI熱潮，2023年非金殿族群中的台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機也極具潛力，加上後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材，傳產類股今年題材眾多，當中則看好可持續成長、基期較低且受惠結構性產業變化，與獲利持續上修中的產業與公司。

台股 美股 升息

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