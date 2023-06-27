觀光當沖熱 多檔列注意股

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

觀光股近期股價急漲急跌，且當沖成交量占比過高，多檔個股遭列注意股，引發買盤轉趨縮手，造成觀光類股指數昨（26）日在上市類股中跌幅最深，類股指數收盤來到163.43點，跌幅2.4%，指標股雲品則以跌停作收。

近期因為當沖成交量占比偏高，包括六福、雲品、夏都、富野、老爺知昨日皆被主管機關列注意股，其中，雲品近一周已三度被列注意股，夏都更是四度被列注意股。觀察此五檔注意股皆為飯店股，顯示此族群近期有過熱跡象。

飯店股近期成為買盤追價重心，也吸引當沖客進場，市場看好，各國國境開放後航空公司逐漸恢復航班，待商務客及觀光旅客回流，應能再往上推升飯店整體客房、餐飲及宴會的業績成長。另外，各大飯店今年以來也積極以行銷方案爭取國外團客來台，樂觀期盼下半年航空公司恢復全面航班，將帶動營收成長。

統計近一周觀光股遭列注意股的個股，包括六福、雲品、夏都、富野、老爺知、海灣、寒舍、燦星旅等八檔個股。法人表示，即便遭列注意股並不影響交易條件與撮合時間，僅主管機關用來提醒投資人多加留意，但若連續一段時間還是有持續符合注意股條件的情形，就可能遭主管機關進一步警示、處置。

此外，截至昨日，仍有四檔觀光被列警示股，包括山富、亞都、五福、易飛網，其中，易飛網昨日為處分截止日，今日恢復正常交易，五福今日為處分截止日、明日恢復正常交易。

觀光 雲品 當沖

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