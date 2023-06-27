台股尾盤爆量 內外資對決

美股在端午連假期間下挫，台股昨（26）日補跌，外資終止連二買、以今年第二大賣超量252.6億元殺盤，加權指數回測萬七關卡，國家隊進場撐盤，終場下跌143點收17,059點，成交量縮減至3,041億元近八日最低，今日將進行萬七與月線支撐測試。

值得留意的是，尾盤成交量爆出332億元，為除了富時調整指數盤後生效之外、連續第四個交易日超過300億元，並為今年第七大尾盤量，法人認為仍是外資套利交易的傑作；而最後一盤加權指數僅小跌4.8點，成交買盤集中在聯電、長榮、永豐金，賣盤集中在兆豐金、中信金、鴻海與台積電，有外資與國家隊八大公股行庫多空大對決的痕跡。

綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生看法，下半年景氣優於上半年，但端午節前漲幅不小，市場有望震盪向上，但美股仍是關鍵，宜持續觀察美國經濟數據及貨幣政策，美股如果能回穩並反彈，有利資金回流台股電子股。

圖／經濟日報提供

台股昨日反映連假美股下跌，開盤後不久即重挫191點至17,011點，直接回測萬七支撐力道，盤面上除了台積電領跌，AI概念股與觀光股也漲多獲利回吐； 多頭隨即啟動鴻海撐盤，與以臺灣碳權交易所即將成立題材的造紙、文創吸引人氣，部分資金亦轉進生醫避險，尤其鴻海獲三大法人同步買超負責撐盤，股價大漲2.2%收115.5元，平2022年6月9日的價位；鴻海的大漲也帶動家族鴻準、廣宇、樺漢等上揚，是否也將帶動集團作帳行情，成為後續觀察重點。台積電終場下跌1.2%收最低574元，今日挑戰月線571元支撐，並為台股今日守萬七關卡與月線16,916點進行壓力測試。

法人動態方面，三大法人昨日合計賣超216.4億元，其中，外資賣超252.6億元，結束連二買，且是3月14日賣超284.4億元以來最高、亦為今年第二大賣超；投信賣超2.7億元，連七賣；自營商買超39億元，結束連二賣；八大公股行庫買超34.04億元、為近十個交易日最多，連三買。