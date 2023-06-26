第3季展望 瀚亞：增持股票部位 看好印、日、美表現

隨聯準會升息進入尾聲、區域銀行財務危機陰霾逐漸散去，市場上半年情緒從悲觀轉趨樂觀。展望下半年，瀚亞投信投資長林如惠表示，美國經濟成長有望在第3季底觸底後回升，綜合各項數據觀察，美國經濟可能出現一至兩季的季度微幅衰退，出現大幅惡化機率偏低，除此，企業獲利與銷量優於預期比例高，有望支撐股市啟動多頭行情，建議投資人可在股票資產建立部位。

針對海外股票，有哪些看好市場，瀚亞投信海外股票投資部主管林元平表示，已開發市場看好美國、日本市場的表現，儘管當前位於高檔，但兩者都具題材性，適合投資人回檔時增持，而歐洲通膨尚未過高峰，且企業仍面臨企業獲利下修的壓力，歐股持中立保守態度。

至於新興市場，林元平表示，最看好印度後市表現，因持續處於穩定擴張階段，加上企業財報優於預期，有望持續吸引國內資金買超及國際資金回籠；除此，巴西有望在年底前啟動降息循環，依據過去經驗，巴西股市在降息循環期間勝率相對高，反觀中國市場，仍靜待民眾消費信心回籠，但「中國特色估值體系（中特估）」體系的公司在大盤低檔時可起支撐作用。

林元平表示，受惠於評價面便宜，加上日圓貶值，日股重拾市場信心，一舉飆漲至33年來新高，在經濟持續復甦、薪資成長強勁、國內旅遊業復甦等優勢下，日本將能擺脫通縮困境。

新任日本央行總裁保持鴿派，預計短期內都不會調整貨幣政策，便宜的日圓，將有助於日企獲利表現，而當地薪資上調也將會促使當地消費力道提升，整體來看，日本經濟復甦力道相對強，也正擺脫失落帝國的稱號，對日股後市表現，相對看好。

美國聯準會維持溫和鷹派基調，加上總經數據顯示景氣的韌性，雖有區域銀行的風暴，但市場對景氣衰退的疑慮持續減輕，估計會是「軟著陸」的方式落底。

整體市場動能及AI結構性的長期成長趨勢，因AI科技將是市場新的振奮劑，應用層面也廣泛，能帶動需求量提升，促使市場已將悲觀情緒轉向樂觀，美國科技股後市相當可期，建議投資人增持美國科技股。

林元平表示，印度經濟與產業數據持續成長，像是印度商品及服務稅（GST）持續創高、PMI維持擴張向上、房地產的新推案量與金額均創歷史新高、農村消費也自疲弱低谷到恢復動能，四項數據都佐證印度疫後復甦未曾停止，建議投資人可於當前相對低點買進印度基金，跟著印度一起成長。

受惠於人口紅利、中產階級崛起，印度內需動能強勁。林元平表示，疫情後，印度需求全面性復甦，而外資駐廠下，帶動當地就業機會，製造與服務業推升消費動能，除此，印度經濟也在國家資產負債情況強勁、供給端改革、公共及私人資本支出提升支持投資成長等利多帶動下快速成長，惟印度仍會受已開發國家低經濟成長而拖累，地緣政策因素也會造成商業發展的不確定性，但整體來說，印度後市仍正向偏多，因屬新興國家，GDP維持6%高成長仍不變。

至於其他新興國家市場，林元平表示，相對看好巴西的表現，隨政治不確定性降溫，加上物價壓力緩和之下，該國有機會在年底前進入降息循環，從過去五次降息循環觀察，僅新冠疫情期間出現負報酬，其他區間均呈現正報酬，IBOV及MSCI巴西指數在降息循環期間平均報酬達33%及28%。

反觀中國市場，林元平指出，自2022年下半年解封後，中國經濟仍在尋找穩定成長的方向，因經濟方向未定，居民仍不敢大舉消費，使當地超額存款持續走高，消費類股持續低迷，民眾信心回籠仍需時間證明，但伴隨工作機會與時數趨於正常，家戶所得可望逐漸提升，目前陸股評價面仍處相對低點，具「中國特色估值體系（中特估）」的公司將在大盤低檔起支撐作用。