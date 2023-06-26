快訊

幼教總會再發聲明稱餵藥案是「烏龍事件」 即起恢復協助餵藥

強碰下班尖峰…桃園南崁好市多旁今「送肉粽」 時間路線曝光

散戶力量讓吳東進丟了新光金 國喬改選也面對挑戰

台股早盤跌逾170點 台積電跌5元開576元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台股今(26)日開盤下跌19.92點，開盤指數17,182.48點，早盤跌逾170點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價576元。法人表示，季底集團股與投信作帳、結帳，以及除權息行情為短線聚焦的方向，投資人可加碼政策股，產業前景佳、高人氣相關股；減碼營運表現不佳、股價表現弱勢股。

群益投顧說，季底集團股與投信作帳、結帳，以及除權息行情為短線聚焦的方向。

富邦投顧說，操作策略：加碼政策股，產業前景佳、高人氣相關股；減碼營運表現不佳、股價表現弱勢股。

做多留意：電力能源、碳權交易等政策題材股，搭配AI組裝、電動車相關股。做空留意：技術面轉弱、中長黑帶量跌破重要支撐，如部分IC設計、汽車零組件、生技股。

上周五(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌219.28點、跌幅0.65%，那斯達克指數下跌1.01%，標準500指數下跌0.77%，費半指數下跌1.77%。

群益投顧說，標普周跌約1.4%，結束連五周升勢。那指周跌1.4%，結束連八周的漲勢，創自3月份以來最差的單週表現。而台積電ADR端午節期間累計下跌2%；荷蘭計劃最快6月底或7月初，限制ASML將更多半導體設備銷往中國。

鮑爾警示市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，今年再升息兩次是非常合理的預測。而亞特蘭大總裁波斯提克、芝加哥總裁古爾斯比則立場偏鴿，表態耐心觀察，因為貨幣政策效果需要一段時間才能顯現。

三大法人周三(21日)集中市場合計賣超10億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超17.2億元，投信賣超17億元，自營商(自行買賣)賣超35.9億元，自營商(避險)買超25.7億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 666 口，未平倉淨多單下降至 14,406 口，而自營商則是減碼期貨空單 1,856 口，投信則是連 6 日賣超。 另外在選擇權未平倉部分，6 月 W4 週選買權最大未平倉為 17,500 點；賣權最大未平倉為 17,000 點。

周三台指期早盤低檔震盪，直到尾盤台積電買盤湧入，突破短期下降趨勢線將指數拉高結算。周三造紙類股在永豐餘的帶動下上漲3.5%表現最佳，而電腦週邊類股經過拉回整理後續強，類股緯創、隴華，漲逾 8%。受除權息影響，7月台指期合約收在萬七關卡，連假後可觀察近月合約向上跳空缺口能否順利回補，而後延續漲勢。

台積電

延伸閱讀

美股下挫修正 法人：端午連假後台股走勢可能震盪

安聯投信：趨勢主題支撐 台股穩中透堅

趨勢主題支撐 台股穩中透堅

台積迎轉機 Q3營運向上

相關新聞

6/26【早晨財經速解讀】 升息未結束 房價已回穩？端午變盤 該跑還是該追？

美國股市上周五（23日）下跌，寫下3月來最差單周表現，也終止主要指數周線連漲走勢，此時投資人擔心美歐央行繼續升息導致經濟陷入衰退。華爾街券商紛紛提醒，美股目前價位較高，漲勢也變得更脆弱。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股下挫修正 法人：端午連假後台股走勢可能震盪

台股端午連假期間休市，美股下挫，本週上市櫃公司陸續召開股東會外，也進入除權息旺季。法人指出，連假期間美科技股修正、俄羅斯...

安聯投信：趨勢主題支撐 台股穩中透堅

安聯投信台股團隊表示，受到長假前觀望氣氛影響，台股雖失守5日線，卻也顯得穩中透堅，且各期均線仍為多頭排列，資金在電子、傳...

趨勢主題支撐 台股穩中透堅

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受到長假前觀望氣氛影響，台股雖失守5日線，卻也顯得穩中透堅，且各期均線仍為多頭排列，...

股東會尾聲 本周313家登場

台股今年股東會大戲進入最後收官階段，本周將有包括日月光投控、統一等313家登場，合計市值逾4兆元，其中，27日、28日是...

台股三火種 加熱中長線

台股上周在節前賣壓、美股回檔等不利因素包圍中，多頭呈現休兵狀態。展望後市，市場專家認為，由於市場風險偏好再起，加上法人鎖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦