台股早盤跌逾170點 台積電跌5元開576元

台股今(26)日開盤下跌19.92點，開盤指數17,182.48點，早盤跌逾170點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價576元。法人表示，季底集團股與投信作帳、結帳，以及除權息行情為短線聚焦的方向，投資人可加碼政策股，產業前景佳、高人氣相關股；減碼營運表現不佳、股價表現弱勢股。

群益投顧說，季底集團股與投信作帳、結帳，以及除權息行情為短線聚焦的方向。

富邦投顧說，操作策略：加碼政策股，產業前景佳、高人氣相關股；減碼營運表現不佳、股價表現弱勢股。

做多留意：電力能源、碳權交易等政策題材股，搭配AI組裝、電動車相關股。做空留意：技術面轉弱、中長黑帶量跌破重要支撐，如部分IC設計、汽車零組件、生技股。

上周五(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌219.28點、跌幅0.65%，那斯達克指數下跌1.01%，標準500指數下跌0.77%，費半指數下跌1.77%。

群益投顧說，標普周跌約1.4%，結束連五周升勢。那指周跌1.4%，結束連八周的漲勢，創自3月份以來最差的單週表現。而台積電ADR端午節期間累計下跌2%；荷蘭計劃最快6月底或7月初，限制ASML將更多半導體設備銷往中國。

鮑爾警示市場期待降息是不切實際，因為通膨問題比想像中還要持久，今年再升息兩次是非常合理的預測。而亞特蘭大總裁波斯提克、芝加哥總裁古爾斯比則立場偏鴿，表態耐心觀察，因為貨幣政策效果需要一段時間才能顯現。

三大法人周三(21日)集中市場合計賣超10億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超17.2億元，投信賣超17億元，自營商(自行買賣)賣超35.9億元，自營商(避險)買超25.7億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，外資減碼期貨多單 666 口，未平倉淨多單下降至 14,406 口，而自營商則是減碼期貨空單 1,856 口，投信則是連 6 日賣超。 另外在選擇權未平倉部分，6 月 W4 週選買權最大未平倉為 17,500 點；賣權最大未平倉為 17,000 點。

周三台指期早盤低檔震盪，直到尾盤台積電買盤湧入，突破短期下降趨勢線將指數拉高結算。周三造紙類股在永豐餘的帶動下上漲3.5%表現最佳，而電腦週邊類股經過拉回整理後續強，類股緯創、隴華，漲逾 8%。受除權息影響，7月台指期合約收在萬七關卡，連假後可觀察近月合約向上跳空缺口能否順利回補，而後延續漲勢。