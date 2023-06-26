6/26【早晨財經速解讀】 升息未結束 房價已回穩？端午變盤 該跑還是該追？

美國股市上周五（23日）下跌，寫下3月來最差單周表現，也終止主要指數周線連漲走勢，此時投資人擔心美歐央行繼續升息導致經濟陷入衰退。華爾街券商紛紛提醒，美股目前價位較高，漲勢也變得更脆弱。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

華爾街：美股漲勢變脆弱

隨著第2季接近尾聲，投資人更加關注經濟數據，包括本周五公布的5月個人消費支出（PCE）物價，可能顯示除租金外的核心服務物價漲勢減速至溫和的水準。

那斯達克綜合指數上周五下跌1%，標普500指數下跌0.8%，道瓊工業指數下跌219點，跌幅0.65%。標普500指數和那指一周下來各跌1.4%，分別結束連五周和連八周漲勢。道瓊周線跌1.7%。追蹤全球主要公司表現的富時全球全市場指數同線跌2.2%，是3月美國爆發地區性銀行以來最差單周表現。

晶片股跌幅更重，費城半導體指數跌1.8%，周線大跌4.5%；台積電跌1.2%，周線下跌2.5%，較台北交易股票溢價8.6%。

多家央行上周繼續升息，聯準會（Fed）主席鮑爾也在參院表示，對抗通膨的行動尚未結束，可能還需要一到兩次的升息。此外，舊金山聯準銀行總裁戴利22日接受路透訪問表示，美國今年再升息兩次是「非常合理」的預測，但最好是比先前更緩慢、更謹慎的步調行動。

白俄斡旋 瓦格納兵變落幕

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首領普里格津宣稱，在白俄羅斯總統魯卡申柯斡旋下，已下令瓦格納部隊掉頭，停止向俄國首都莫斯科進軍，「以免流血」。克里姆林宮隨後宣布，撤銷對普里格津的一切刑事起訴，允許他轉往白俄，也不追究參與兵變的瓦格納士兵責任。白俄總統辦公室指出，俄國總統普亭已致電感謝魯卡申柯。

投資人評估俄羅斯不穩定局勢帶來的影響，日圓和歐元在周一早盤交易走升。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科對此推文寫道，普里格津最後的選擇令人震驚，他「差點就要拉下普亭、抵莫斯科城下，並接管中樞」。華府智庫「戰爭研究所」研判，若他下令繼續進攻，瓦格納部隊有可能已進入莫斯科郊區。

油金承壓 上周周線重挫

國際油價過去一周重挫逾3%，寫下5月初來最大單周跌幅，西德州原油（WTI）跌破每桶70美元價位，因聯準會（Fed）暗示繼續升息，歐洲數據也顯示經濟減緩風險，交易商擔心石油需求不振；金價一周跌近2%，寫下四個多月來最大周線跌幅，受美元匯率走升拖累。

但因俄羅斯局勢不穩，國際石油價格周一上漲，8月交割的WTI原油漲1.2%，報每桶70.02美元。8月交割的布蘭特原油漲1.27%，報每桶74.79美元。

布蘭特原油8月期貨上周五結算價下跌0.29美元，跌幅0.4%，報每桶73.85美元；西德州原油8月期貨下跌0.35美元，跌幅0.5%，報每桶69.16美元。兩大指標合約過去一周分別跌3.6%與3.8%，是5月5日當周以來最大單周跌幅。

美企Q2獲利 料為三年來最差的一季

FactSet彙整的分析師數據顯示，市場預估標普500指數成分企業第2季獲利將比去年同期減少6.5%，是2020年來最差的一季。路孚特的IBESR系統資料則顯示，標普500指數成分企業本季總盈餘將年減5.6%。

標普500指數成分企業第1季盈餘成長0.1%，遠優於預估的負5.1%，也比去年第4季的負3.2%改善，主要靠微軟及蘋果等科技巨擘獲利超優。

分析師普遍擔憂緊縮周期可能使美國經濟陷入衰退，拖累企業盈餘，但一些樂觀的分析師認為只要就業續強，企業獲利將維持強韌，且目前市場的獲利預估偏低，「驚喜」的機率可能高於「驚嚇」。

不過，分析師認為下半年的企業財測顯示獲利將有所改善。華爾街分析師預估第3季企業盈餘將增加0.7%，第4季將成長8%。但因為分析師會調整展望預測，因此這個數字也可能改變。

大陸端午節假期旅遊支出仍未回到疫情前水準

在端午節期間，中國的旅遊支出僅達到人民幣373億元（52億美元），未達到新冠疫情前的水準，不過旅遊人數比2019年增長13%。另外一個消費減緩的跡象是，中國汽車市場預計在今年6月同比下降5.9%。此外，據韓聯社報導，由於晶片需求減弱，韓國可能會下調2023年的GDP預測。