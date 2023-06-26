安聯投信：趨勢主題支撐 台股穩中透堅

安聯投信台股團隊表示，受到長假前觀望氣氛影響，台股雖失守5日線，卻也顯得穩中透堅，且各期均線仍為多頭排列，資金在電子、傳產或政策概念股輪轉，因此在長期趨勢題材仍被長期看好支撐下，維持狹幅震盪格局。

安聯投信台股團隊表示，隨著企業庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，這些對股市所帶來影響都是正向；而在貨幣正常化過程中，獲利展望支撐美股盤勢，但也因市場資金開始變少，讓資金明顯在特定族群或主題間挪移，在類股或風格上，會有比較大的分歧，故布局需慎選。

安聯投信台股團隊表示，電子股仍是主流。在快速變化經濟環境中，有望享有龐大成長潛力；根據研究顯示，AI相關應用在降低成長，提升成長面擁有龐大潛力；受益應用AI技術，在許多方面降低成本和提升營收表現。另一方面，許多企業積極將AI技術結合在系統當中，如部分企業將GPT 相關功能添AI基礎領域長期需求將保持強勁。另隨著軟體技術改善與升級，該領域未來潛力及機會亦在快速成長，相關題材值得長期布局。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，相較於電子產業的AI投資熱潮，2023年非金電族群中的台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等也不遑多讓，加上後疫情時代的內需消費、觀光及航空等題材，今年傳產類股題材眾多，偏好能夠持續成長的、基期較低的、受惠結構性產業變化的、獲利持續上修中的產業及公司。

值得一提的是近期國際大型品牌及零售業者的財報顯示庫存陸續去化中，有機會在下半年開始恢復正常下單，台灣成衣紡織製鞋供應鏈有機會重啟成長。