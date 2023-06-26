台股三火種 加熱中長線

台股上周在節前賣壓、美股回檔等不利因素包圍中，多頭呈現休兵狀態。展望後市，市場專家認為，由於市場風險偏好再起，加上法人鎖碼效應、及下半年電子旺季即將到來，三大多頭火種發酵將有機會助益台股中長線持續向上攻堅，不過短線則有漲多修正的可能。

近來包括日、韓、中國大陸、台灣等亞幣出現一波競貶風潮，引動台股拉回修正。第一金投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢指出，雖人民幣兌對美元創年內新低，國際研調機構開始觀望今、明年GDP表現，是許多市場資金對台股後市陷入觀望的主因之一。

不過，兩岸經濟早已出現各自表現的趨勢，除了AI題材僅在台股發酵外，內需市場也強勁復甦，僅原物料受兩岸連動性較高下，人民幣對新台幣的影響力正在逐漸降低，加上外資今年來已買超台股4,308億元，三大法人合計買超5,695億元，相關鎖碼效應對台股影響力不容輕忽。

其次，在日本央行宣布寬鬆貨幣政策中，目前全球資金再次吹起利差交易風，主要是借入日圓，買進高殖利率的日股ETF或債券等資產、及台股在內新興市場，目前台股的中長線資金動能仍相對充沛。再者，國際資金藉由賣短券、買股票或長券等套利交易盛行，AI供應鏈完整的台股在修正後，有望再次獲得資金青睞。

第三，雖然目前國際各項利空尚未完全去除，不過對股市的影響也逐漸淡化，加上庫存去化問題將在本季陸續告終，雖然「短線」台股漲多修正的風險正逐步增加，不過隨下半年電子產業的傳統旺季即將到來，吸引市場買盤紛紛提前卡位布局，助益台股抗跌有守。

萬寶投顧執行長賴建承、聯邦投信投資長吳裕良表示，雖然台股上周在短線修正的過程中，一度跌破先前跳空缺口16,999至17,129點區間上椽，但多頭格局並未遭破壞，在未出現量大不漲、巨量長黑、強勢股跌破10日線前，不宜提前看空後市。