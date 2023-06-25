融券回補大潮 點火軋空秀

台股資金不虞匱乏，除權息前融券回補題材可望增添多頭軋空柴火，本周起將由萬海、陽明、緯創領銜，帶領華航、漢翔、欣興、永豐餘、技嘉等，接續強制回補31.5萬張融券，市場寄望藉由273億元回補買盤吹起多頭續攻號角、再戰高點。

統一投顧董事長黎方國表示，美聯準會6月暫停升息、維持利率在5％至5.25％，美國務卿布林肯日前也展開中國大陸訪問行程，為美中關係破冰，降低地緣政治緊張風險。配合技術面台股各期均線仍呈多頭排列，基本面展望正向，預期指數將維持高檔整理格局。

操作上因除權息旺季來臨，除權息前融券須強制回補，多頭莫不寄望藉由軋空行情增添柴火，其中高券資比個股近期股價走勢抗震，隨除權息前融券回補逼近，空方勢必面臨軋空壓力。

圖／經濟日報提供

統計目前台股融券餘額維持約31.5萬張，這些融券在除權息前依法須強制回補，以市值推算回補買盤約273.9億元。

統計本周起至7月底，計有361檔個股因即將除權息須強制融券回補，分布在半導體、光電、零組件、電腦周邊等電子股，及生技、鋼鐵、造紙、塑膠、航運等傳產族群。

觀察融券餘額，以緯創1.4萬張最多，長榮航1.3萬張、華航7,994張等緊追其後；券資比以炎洲33.5%、技嘉24.46%、建準17.78%，名列前三；其他券資比超過5%還有漢翔、欣興、台半、廣運、緯創、金居、長榮航、定穎投控、永豐餘、福華、華航、萬海等。

台新投顧副總經理黃文清指出，隨產業庫存消化進尾聲，下半年將重啟成長力道，台股短線雖多空震盪，但後續連假過後，有望再度展開攻勢，高融券勢必成為軋空助力，回補買盤可望陸續進場，增添表現空間。

從股價觀察，部分具轉機或公司派主導個股，日前在台股回檔下相對抗跌，一旦融券回補日逼近，將有利軋空行情引爆。

從籌碼面、資金面看，今年上市櫃融券回補、股息雙題材帶動的除權息行情，在游資充沛下仍可看待，但因將進入半年報結算公布期，選股宜搭配基本面檢視。