填權息行情 接力演出

台股近期高檔震盪、指數力守17,200點關卡之上，法人認為，隨除權息旺季到來，個股填權息走勢將掀起新一波市場聚焦，本周除息有瑞儀、聯電、台塑打頭陣，南亞科、國泰金、宏碁、中華電、日月光投控、台達電、長榮等6月底前接力演出。

觀察6月底前將除權息個股的現金股息總額，以長榮1,481.48億、聯電450.17億、日月光投控384.56億元，居前三高；中華電、台塑、台達電、南亞、台灣大、國泰金、元大金、可成、南亞科、瑞儀、宏碁、瑞鼎等，配息總金額都超過30億元。

在除權息觀戰重點上，若依今年發放的股息、上周三（21日）端午連假前台股收盤價及市值比重推算，今年加權指數將蒸發740點、櫃買指數蒸發7.3點。

上市方面，本周至6月底前將除息個股中，長榮、聯電、日月光投控、中華電、台塑、台達電、南亞、台灣大、國泰金、元大金等，均將各自影響加權指數蒸發超過3點；上櫃方面，力旺、榮剛、朋億*、威剛、正基等，也各自將影響櫃買指數蒸發超過0.2點。

華南投顧董事長儲祥生指出，雖然除權息當天股價會因股息發放下跌，但股息一旦回到投資人手裡，根據歷史經驗，往往也將會成為新一波推升台股潛在動力。