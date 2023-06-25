填權息行情 接力演出

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股近期高檔震盪、指數力守17,200點關卡之上，法人認為，隨除權息旺季到來，個股填權息走勢將掀起新一波市場聚焦，本周除息有瑞儀、聯電、台塑打頭陣，南亞科國泰金、宏碁、中華電、日月光投控、台達電、長榮等6月底前接力演出。

觀察6月底前將除權息個股的現金股息總額，以長榮1,481.48億、聯電450.17億、日月光投控384.56億元，居前三高；中華電、台塑、台達電、南亞、台灣大、國泰金、元大金、可成、南亞科、瑞儀、宏碁、瑞鼎等，配息總金額都超過30億元。

在除權息觀戰重點上，若依今年發放的股息、上周三（21日）端午連假前台股收盤價及市值比重推算，今年加權指數將蒸發740點、櫃買指數蒸發7.3點。

上市方面，本周至6月底前將除息個股中，長榮、聯電、日月光投控、中華電、台塑、台達電、南亞、台灣大、國泰金、元大金等，均將各自影響加權指數蒸發超過3點；上櫃方面，力旺、榮剛、朋億*、威剛、正基等，也各自將影響櫃買指數蒸發超過0.2點。

華南投顧董事長儲祥生指出，雖然除權息當天股價會因股息發放下跌，但股息一旦回到投資人手裡，根據歷史經驗，往往也將會成為新一波推升台股潛在動力。

國泰金 台達電 南亞科

延伸閱讀

台股週線收黑 法人：下週關注除權息、作帳題材

貨櫃三雄除息長榮打頭陣 法人：能否填息看海運市況

貨櫃三雄除息大戲 長榮領軍

期貨商論壇／台達電期 恐震盪

相關新聞

股價創高強棒 還有攻勢

上周美股受到升息與經濟衰退疑慮而回檔，台股則有端午節連假干擾回測10日線支撐，但仍有不少個股無畏長假變盤，股價創歷史新高...

融券回補大潮 點火軋空秀

台股資金不虞匱乏，除權息前融券回補題材可望增添多頭軋空柴火，本周起將由萬海、陽明、緯創領銜，帶領華航、漢翔、欣興、永豐餘...

股海自由行／科技股價值重估行情 有影

美國聯準會（Fed）自去年3月開始升息，導致美股落入熊市。不過，6月聯準會利率決議中，在連續升息十次後首次暫停升息，將聯...

填權息行情 接力演出

台股近期高檔震盪、指數力守17,200點關卡之上，法人認為，隨除權息旺季到來，個股填權息走勢將掀起新一波市場聚焦，本周除...

歐洲經濟衰退疑慮加深衝擊美股 周一台股表現受矚目

美股道瓊、標普、那斯達克三大指數周五全面收黑，法人指出，德國房價重挫、PMI指數降幅超乎預期，引發更多歐洲經濟衰退疑慮。...

股海自由行／先進封裝供應鏈 看旺

人工智慧浪潮推動市場對AI伺服器需求急劇增加，進而帶動對輝達GPU大量需求，這導致台積電CoWoS先進封裝產能供不應求。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦