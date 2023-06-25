股價創高強棒 還有攻勢

上周美股受到升息與經濟衰退疑慮而回檔，台股則有端午節連假干擾回測10日線支撐，但仍有不少個股無畏長假變盤，股價創歷史新高，相關如中興電、定穎投控、家登等強者恆強，股價仍有高點可期。

法人指出，整體盤勢來看，美股四大指數上周五均收黑，跌幅在0.6%至1.7%之間，其中以費半指數下跌1.7%最重，恐影響台股明（26）日走勢；台股在上周連兩日回測10日線有守，但未見明顯追價力道，短線盤勢陷入5日線與10日線之間狹幅整理，本周加權指數以震盪整理為主，預估資金轉向強恆強的個股。

篩選端午節前最後交易日（21日）股價創歷史新高的個股，以三大法人近五日買超來看，中興電最受青睞，計有買超2.1萬張，其次是定穎投控、夏都，近一周分別獲得6,532張、2,738張的買盤。

成交量來看，中興電近五日成交量26.2萬張最高，其次驊宏資、富驊也分別有6.7萬張、6.0萬張，顯示市場交投火熱；漲跌幅來看，最飆的是夏都，近五日漲幅高達40.2%，其次是驊宏資、億杰，近五日漲幅也有28.3%、22.6%，其他如川湖、正凌近一周漲幅均在20%以上。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤已經來到萬七高檔位階，市場難免居高思危，個股除了有題材，有法人籌碼加持，加上股價創高之後上檔已經沒有壓力，只要沒有爆量長黑，股價都可以期待。

台新投顧副總經理黃文清表示，上述個股不少是熱門主流族群，包括長線題材的AI伺服器概念，或是綠能、重電、觀光內需消費，只要不與國際市場連動，長假後股價表現也較不受到國際股市的影響。