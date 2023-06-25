股海自由行／科技股價值重估行情 有影

美國聯準會（Fed）自去年3月開始升息，導致美股落入熊市。不過，6月聯準會利率決議中，在連續升息十次後首次暫停升息，將聯邦資金利率的目標區間維持在5.0%～5.25%不變，符合市場預期，政策利率保持在16年來最高水準，但Fed本次將點陣圖上調2碼，顯示對目前通膨進展仍不滿意，市場預估7月Fed將再升息1碼。過往停止升息至開始降息時間約七至九個月，目前預估Fed 2024年降息4碼，首次降息時間預計落在2024年3月。

在經歷15個月低檔之後，S&P500指數如今已完全收復升息以來失土，自去年10月低點以來漲逾20%，突破「技術性牛市」門檻。此波反彈主要由人工智慧（AI）樂觀前景所帶動，美股科技巨頭多為AI技術先驅，且紛紛加強投資AI領域，市場看好AI需求將推升相關營收翻倍，S&P Dow Jones Indices數據顯示，截至5月，蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta和特斯拉等七檔股票漲幅，幾乎等同S&P500指數今年以來總報酬。美股強者恆強狀況可能持續，相關科技巨頭之表現仍值得留意。

在AI熱潮延燒下，台灣半導體供應鏈有望從中爭取到豐厚的訂單機會；根據SEMI統計，2023年第1季全球半導體設備出貨金額較去年同期成長9%、達268億美元，其中台灣穩坐冠軍寶座，第1季銷售額達69.3億美元，年增率達42%，未來在人工智慧、汽車和其他應用等重大技術發展下，有望穩健成長。

此外，AI概念股中，矽智財、雲端、筆電、機殼、散熱、電源、記憶體等個股，近期亦紛紛大漲創高，盤面資金也開始在產業前景樂觀的族群間輪動，漲勢並擴散至傳產類股中的汽車零組件、航空、航太零組件等。盤面強勢股持續創高，且上漲類股逐漸增加，帶動台股6月中跳空突破萬七關卡。目前指數量價、技術面仍偏多，有利大盤波段漲勢延續，加上6月中下旬多家股東會密集登場，預期股東會行情有機會持續推升指數表現。

股價不只反映過去財報數字，更反映未來的展望。隨著ChatGPT推出，掀起生成式AI熱潮，市場重新上修AI對科技股的估值，如去年底全球AI龍頭輝達本益比僅57倍，如今股價大漲後，本益比已攀升至207倍。相形之下，全球晶圓代工龍頭台積電的本益比僅從去年底的11倍上升至15倍，台積電在先進製程有接近壟斷的高市占率，且營利率勝過絕大多數高科技公司，整體獲利優異，加上AI/HPC大趨勢加持下，未來需求有望高速成長，並獲得合理的本益比，台灣科技股有機會跟隨美股迎來價值重估行情、引領台股向上挑戰。

整體來看，由於通膨降溫及Fed升息接近尾聲下，市場關注焦點將逐漸由貨幣政策，轉移至景氣衰退與否及影響程度，目前市場仍期待下半年景氣將逐步復甦。且年線已逐漸回揚，短中長線技術面皆偏向多方，台股具AI題材及外資買盤湧入助攻，下半年仍有表現空間，短線雖漲多，導致上檔有壓，但長線仍應維持偏多思維，震盪拉回時逢低布局。

目前市場資金追逐AI/伺服器相關供應鏈，但由於各公司相關業務比重不一，因此仍需觀察及驗證後續營收及各廠商受惠程度，可優先關注剛起漲、評價偏低的業績題材股，或透過定期定額追蹤市值型ETF，如國泰台灣領袖50 ETF等來參與台股反彈契機。（作者是國泰投信總經理）